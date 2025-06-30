Депутаты Палаты представителей подводят итоги работы на заключительном заседании

Вторая сессия Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва завершает свою работу. В Доме правительства проходит заключительное заседание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – два важнейших законопроекта, которые обсуждаются в первом чтении. Это масштабные изменения для бизнеса – проект закона «О государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования». Так же народные избранники рассмотрят проект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной и административной ответственности», затрагивающий порядок использования БПЛА.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

Этот закон долгое время разрабатывался на площадке Министерства юстиции во взаимодействии с представителями бизнес-сообщества и направлен на комплексное совершенствование отношений в сфере создания, реорганизации и прекращения бизнеса. Законопроект также сменит действующий на протяжении долгого времени декрет главы государства по указанным вопросам. Это связано с ранее внесенными в Конституцию нашей страны изменениями, согласно которым последующие корректировки декретов не осуществляются, а взамен декрету главы государства готовятся другие законодательные акты.