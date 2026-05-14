Уникальная выставка официальной геральдики открылась в Минске

В Минске открылась уникальная выставка официальной геральдики, приуроченная ко Дню Государственного флага, герба и гимна Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В атриуме Национальной библиотеки Беларуси представлены эталоны ключевых государственных символов, подлинные документы об их учреждении, а также редкие материалы из фондов Нацархива, которые редко покидают хранилища.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

Буквально недавно мы отметили один из самых значимых праздников для каждого белоруса – День Победы. И символично, что буквально на следующий день попал также важный государственный праздник – День Государственного герба, Государственного гимна, Государственного флага.

В этих символах – иллюстрация огромного вклада белорусского народа в победу над фашизмом, тот ратный подвиг, который наши отцы и деды совершили, восстанавливая разрушенную экономику республики. И эти символы – это олицетворение нашего единства и нашей независимости.

Выставка будет работать в течение недели. Это возможность не просто увидеть историю, а прочитать ее через знаки, которые определяют идентичность страны.