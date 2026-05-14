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Уникальная выставка официальной геральдики открылась в Минске

14 мая 2026 17:58
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В Минске открылась уникальная выставка официальной геральдики, приуроченная ко Дню Государственного флага, герба и гимна Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальная выставка официальной геральдики открылась в Минске-2

В атриуме Национальной библиотеки Беларуси представлены эталоны ключевых государственных символов, подлинные документы об их учреждении, а также редкие материалы из фондов Нацархива, которые редко покидают хранилища.

Уникальная выставка официальной геральдики открылась в Минске-4

Дополняют экспозицию нагрудные знаки ведомств и элементы форменной одежды – все, что формирует визуальный облик государственной системы.

Уникальная выставка официальной геральдики открылась в Минске-6

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:
Буквально недавно мы отметили один из самых значимых праздников для каждого белоруса – День Победы. И символично, что буквально на следующий день попал также важный государственный праздник – День Государственного герба, Государственного гимна, Государственного флага. 

В этих символах – иллюстрация огромного вклада белорусского народа в победу над фашизмом, тот ратный подвиг, который наши отцы и деды совершили, восстанавливая разрушенную экономику республики. И эти символы – это олицетворение нашего единства и нашей независимости.

Выставка будет работать в течение недели. Это возможность не просто увидеть историю, а прочитать ее через знаки, которые определяют идентичность страны.

# Государственная политика # Евгений Коваленко

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