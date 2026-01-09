Что меняется после подписания Указа о снижении административной нагрузки? Объяснил министр юстиции

Изменения комплексные, учитывались предложения общественности, а также заинтересованных органов и организаций. Документом корректируется более 280 административных процедур.

Снижение административной нагрузки на граждан, уменьшение сроков осуществления отдельных процедур, а также более полное использование возможности ЕРИП. Александр Лукашенко подписал соответствующий Указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, для удобства граждан сократилось количество запрашиваемых документов: не придется подавать и приносить ряд официальных бумаг самостоятельно. Значительная часть сведений будет запрашиваться госорганами. Отдельное внимание – цифровизации. Например, для подтверждения платы за осуществление ряда процедур будут более полно использоваться возможности ЕРИП. Отметим, сегодня более 400 процедур можно совершить удаленно, через электронные сервисы и системы.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

Задача, которую ставит глава государства, – это идти от жизни и делать жизнь, взаимодействие между гражданами и государственными органами, организациями максимально простым и доступным для простых людей, для граждан Беларуси.

Можно привести несколько примеров. Например, по административным процедурам, совершаемым по вопросам, связанным с недвижимым имуществом. Например, процедура, связанная с переводом жилого помещения в нежилое. Или процедура, связанная с признанием жилого помещения не соответствующим санитарным требованиям. Уже не нужно будет подавать документы, подтверждающие право собственности на это жилое помещение.

Соответствующая информация будет запрошена автоматически органом, который совершает процедуру, из Единого государственного регистра. Если же говорить о сроках, то, например, по административным процедурам, связанным с включением физического лица, нуждающегося в улучшении жилищных условий, включением его в организацию застройщиков, сроки сокращаются с 1 месяца до 15 дней.

По административной процедуре, связанной с подтверждением консервации незавершенного строительства жилого дома, сроки сокращаются с 1 месяца до 20 дней. Все корректировки максимально учитывают возможность бездокументарного взаимодействия между государственными органами и освобождение граждан от необходимости подачи лишних бумаг.