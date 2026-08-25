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«Ждем реальных изменений». Польские учителя намерены выйти на акцию протеста

25 августа 2026 17:07
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В Варшаве новый учебный год начнут с акции протеста перед канцелярией премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне 1 сентября польские учителя намерены публично спросить с политиков за каждое невыполненное предвыборное обещание. И судя по решительному настрою профсоюзов, поставить Туску «отлично» за проделанную работу в этот раз точно не получится.

Учителя требуют кардинально изменить саму систему начисления денег и жестко привязать свои оклады к средней заработной плате в польской экономике. Соответствующий документ прошел первое чтение в Сейме еще в январе далекого 2024 года, после чего чиновники благополучно отложили его в сторону.

«Ждем реальных изменений». Польские учителя намерены выйти на акцию протеста-2

Мы ждем реальных изменений в профессиональном статусе. То есть изменений, касающихся, в частности, дисциплинарных разбирательств, компенсационных выплат, учета сверхурочных часов и рабочего времени учителя, например, во время экскурсий.

Профессия учителя в Польше – одна из самых низкооплачиваемых среди сфер с аналогичным уровнем квалификации и ответственности. Профсоюзы напоминают Дональду Туску о его щедрых обещаниях образца 2023-2024 годов, когда оппозиция рвалась к власти на плечах бюджетников, давая клятвы немедленно поднять престиж профессии и реформировать систему оплаты труда.

# Международная политика # Кризис в ЕС # Акции протеста

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