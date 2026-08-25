«Ждем реальных изменений». Польские учителя намерены выйти на акцию протеста

В Варшаве новый учебный год начнут с акции протеста перед канцелярией премьер-министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне 1 сентября польские учителя намерены публично спросить с политиков за каждое невыполненное предвыборное обещание. И судя по решительному настрою профсоюзов, поставить Туску «отлично» за проделанную работу в этот раз точно не получится.

Учителя требуют кардинально изменить саму систему начисления денег и жестко привязать свои оклады к средней заработной плате в польской экономике. Соответствующий документ прошел первое чтение в Сейме еще в январе далекого 2024 года, после чего чиновники благополучно отложили его в сторону.