В Минске подвели итоги конкурса Министерства юстиции «Вершина права». Он проводится с 2023 года. Жюри оценивало теле- и радиопередачи, а также видеоролики, Telegram-каналы, билборды и креативную инфографику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конкурсе участвовали юристы, а также студенты, журналисты и медиаторы. На суд жюри было представлено свыше 160 работ. Среди победителей – проект в сфере медиации. Это цикл радиопрограмм, посвященных альтернативному урегулированию споров. В каждом выпуске доступным языком объясняется, как с помощью нейтрального посредника можно решить конфликт.

Ирина Орловская, исполнительный директор Белорусского республиканского союза юристов, руководитель центра «Медиация и право»: В этом году нам удалось с Белорусским радио сделать ряд выпусков, посвященных теме медиации. Конечно, большее интересовало в этой теме внедрение медиации в сферу образования и каким образом она может помогать нашим ребятам, будущим профессионалам, я надеюсь и медиаторам в том числе.

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

Этот конкурс неспроста называется «Вершина права», потому что каждый из нас в своей повседневной деятельности, это касается не только юристов, ставит себе определенные задачи и движется к достижению определенных вершин. Поэтому в каждой из номинаций главный приз – это статуэтка.

Статуэтка представлена в виде столба. Столб символизирует закон, его высоту, крепость, обязательность исполнения. Ну а сверху находится перо, и оно символизирует как раз знание, открытая книга, которую нам надлежит читать и применять на практике как правовое знание.

Лучших выбрали в 12 номинациях. Это, в том числе, судопроизводство, прокуратура и следствие, адвокатура и нотариат. 24 человека получили заслуженные награды.