В Беларуси обновили правила выезда школьников за границу

Детские поездки за границу – под строгим контролем. Правительство Беларуси обновило правила выезда организованных групп школьников. Главная цель – исключить любые риски и гарантировать безопасность несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требования коснутся групп от трех детей. Отправляться на международные конкурсы или фестивали можно будет только после разрешения от профильных министерств: образования, культуры или спорта. Вся ответственность за здоровье юных белорусов закреплена лично за организаторами и сопровождающими. Чтобы получить разрешение на выезд, в ведомства необходимо предоставить детальную логистику маршрута.

Виктор Довнар, начальник главного управления Министерства образования Беларуси:

Расписывается маршрут пребывания детей за пределами Республики Беларуси, наличие обязательной страховки, разрешение родителей при выезде за пределы Республики Беларуси, наличие всех трансферов, которые предусмотрены, виды перевозки детей.

Принимать документы будут минимум за месяц до поездки. При этом новые требования не касаются выездов на лечение или учебу. Обновленный порядок заработает в Беларуси с 19 сентября.