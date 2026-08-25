Белорусские медики оказывают помощь российским военным, находившимся в украинском плену

Человечность и элементарное добрососедство – эти качества белорусские специалисты, да и просто рядовые белорусы, регулярно демонстрируют, выполняя очень важную сегодня миссию. Гомельские медики оказывают всю необходимую помощь российским военнослужащим, находившимся в украинском плену.

Планируется, что 26 августа всех десятерых пациентов передадут российской стороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.