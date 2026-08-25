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Белорусские медики оказывают помощь российским военным, находившимся в украинском плену

25 августа 2026 16:53
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Человечность и элементарное добрососедство – эти качества белорусские специалисты, да и просто рядовые белорусы, регулярно демонстрируют, выполняя очень важную сегодня миссию. Гомельские медики оказывают всю необходимую помощь российским военнослужащим, находившимся в украинском плену.

Планируется, что 26 августа всех десятерых пациентов передадут российской стороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские медики оказывают помощь российским военным, находившимся в украинском плену-2

24 августа в пункте пропуска Новая Гута состоялось очередное гуманитарное мероприятие по поручению главы нашего государства. 10 граждан Украины и 10 российских военнослужащих, ранее находившихся в плену, отправились домой.

Украинцы ранее были задержаны на территории Беларуси за нарушение миграционного и иного законодательства. Они отправлены домой. А гражданам России в зависимости от состояния здоровья наши медики оказывают помощь.

Белорусские медики оказывают помощь российским военным, находившимся в украинском плену-4

Мир, дом, семья. Спасибо огромное. Действительно, спасибо от души, что содействуете в возвращении. Ребята наши возвращаются домой. Живы-здоровы.

Белорусские медики оказывают помощь российским военным, находившимся в украинском плену-6

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Главная цель и задача, которая поставлена Президентом, – сохранить жизнь. Неважно, это украинец либо это россиянин, это человек. И во главу угла поставлен вопрос человека. Воссоединение семей, возвращение близких. Эта человечность – в коде белорусского народа. 

Белорусские медики оказывают помощь российским военным, находившимся в украинском плену-8

То, что делает Беларусь, – это гуманитарный вопрос, которого ждут все люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации по ту или иную сторону. И эта жизненная ситуация благодаря нашему Президенту решается на безопасной территории.

Более 70 процедур обмена пленными прошло в Гомельской области за время СВО.

# Международная политика # Ирина Костевич

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