Белорусские медики оказывают помощь российским военным, находившимся в украинском плену
Человечность и элементарное добрососедство – эти качества белорусские специалисты, да и просто рядовые белорусы, регулярно демонстрируют, выполняя очень важную сегодня миссию. Гомельские медики оказывают всю необходимую помощь российским военнослужащим, находившимся в украинском плену.
Планируется, что 26 августа всех десятерых пациентов передадут российской стороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 августа в пункте пропуска Новая Гута состоялось очередное гуманитарное мероприятие по поручению главы нашего государства. 10 граждан Украины и 10 российских военнослужащих, ранее находившихся в плену, отправились домой.
Украинцы ранее были задержаны на территории Беларуси за нарушение миграционного и иного законодательства. Они отправлены домой. А гражданам России в зависимости от состояния здоровья наши медики оказывают помощь.
Мир, дом, семья. Спасибо огромное. Действительно, спасибо от души, что содействуете в возвращении. Ребята наши возвращаются домой. Живы-здоровы.
Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Главная цель и задача, которая поставлена Президентом, – сохранить жизнь. Неважно, это украинец либо это россиянин, это человек. И во главу угла поставлен вопрос человека. Воссоединение семей, возвращение близких. Эта человечность – в коде белорусского народа.
То, что делает Беларусь, – это гуманитарный вопрос, которого ждут все люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации по ту или иную сторону. И эта жизненная ситуация благодаря нашему Президенту решается на безопасной территории.
Более 70 процедур обмена пленными прошло в Гомельской области за время СВО.