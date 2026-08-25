Информационно-просветительский проект «Пульс страны» прошел в Орше

От глобальной геополитики до сохранения семейных ценностей. Широкий спектр вопросов обсудили 25 августа в Орше в рамках республиканского информационно-просветительского проекта «Пульс страны: факты, тренды, смыслы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это площадка для открытого обмена мнениями. В зале люди разных поколений и профессий: от ветеранов труда до амбициозной молодежи. Но объединяет их одно – неравнодушие к судьбе своей Родины.

Информационные тренды, экономическая стабильность, защита исторической памяти и традиций – эти темы волновали жителей Орши. Открытый и честный разговор в очередной раз доказал, что белорусы умеют слушать друг друга и вместе находить ответы на самые сложные вопросы.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Люди видят внимание к себе со стороны лидеров общественного мнения, представителей республиканских органов власти. Погружаемся глубоко в наиболее злободневные вопросы государственной политики.

Лучше эти вопросы должны разъяснять представители органов государственной власти, нежели данный вакуум и любопытство людей будут заполнять деструктивные источники информации. Президент нас учит искренней политике, прямому общению глаза в глаза с людьми, поэтому пошли в народ и будем продолжать эту практику впредь.