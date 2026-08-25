Информационно-просветительский проект «Пульс страны» прошел в Орше
От глобальной геополитики до сохранения семейных ценностей. Широкий спектр вопросов обсудили 25 августа в Орше в рамках республиканского информационно-просветительского проекта «Пульс страны: факты, тренды, смыслы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это площадка для открытого обмена мнениями. В зале люди разных поколений и профессий: от ветеранов труда до амбициозной молодежи. Но объединяет их одно – неравнодушие к судьбе своей Родины.
Информационные тренды, экономическая стабильность, защита исторической памяти и традиций – эти темы волновали жителей Орши. Открытый и честный разговор в очередной раз доказал, что белорусы умеют слушать друг друга и вместе находить ответы на самые сложные вопросы.
Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Люди видят внимание к себе со стороны лидеров общественного мнения, представителей республиканских органов власти. Погружаемся глубоко в наиболее злободневные вопросы государственной политики.
Лучше эти вопросы должны разъяснять представители органов государственной власти, нежели данный вакуум и любопытство людей будут заполнять деструктивные источники информации. Президент нас учит искренней политике, прямому общению глаза в глаза с людьми, поэтому пошли в народ и будем продолжать эту практику впредь.
Говорили в том числе о ценах на рынке недвижимости. Этот вопрос особенно актуален для города-стотысячника. Районный центр привлекает молодежь своей развитой промышленностью и логистикой. Также в центре внимания была тема поддержки материнства и детства. Не меньший интерес оршанцев вызывает и ситуация на внешнем контуре. Белорусов волнуют вопросы отношений с западными странами.
Для каждого из нас всегда очень важны вопросы мирного существования, хорошей заработной платы, благоприятных и безопасных условий труда и то, что мы четко видим пути будущего нашего развития.
Я хочу, чтобы наш Оршанский льнокомбинат процветал, чтобы наш экспорт наладился, не было никаких проблем с поставкой волокна. Как родитель, конечно, я хочу, чтобы был мир.
Разговоры в таком формате – это способ чувствовать пульс страны. Слышать, чем живут люди на местах, и вовремя откликаться. Будь то в информационном пространстве или в законодательных решениях, это дает государству главный ориентир, как сделать жизнь лучше.