Фермеры переживают тяжелейшие последствия погоды в Прибалтике

Агросектор Латвии, Литвы и Эстонии переживает тяжелейшие последствия климатических аномалий лета 2026-го. Финансовые потери фермеров огромны, однако адекватной помощи от национальных правительств и руководства ЕС они так и не получили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из общеевропейского пакета поддержки в 540 миллионов евро трем балтийским республикам суммарно досталось лишь 17 миллионов евро. Аграрии заявляют, что этих крох не хватит даже для спасения хозяйств от банкротства. Местные профильные ассоциации уверены, что Брюссель и чиновники на местах намеренно выдавливают частный сектор в угоду транснациональным корпорациям.

Ситуацию усугубляет засилье дешевого и низкосортного импорта, который уже обеспечивает 75 % внутреннего рынка продовольствия. Как итог – за последние два десятилетия число ферм в регионе сократилось на 2/3.

Последней каплей стал мощный шторм, обрушившийся на регион в начале недели. В Литве предварительный ущерб оценивают в 3 миллиона евро, есть человеческие жертвы. В Латвии бедствие еще масштабнее – там потери превысили 30 миллионов евро.

Официальная Рига уже признала, что в бюджете страны нет средств для ликвидации последствий. Власти готовят экстренное обращение к Еврокомиссии с просьбой выделить десятки миллионов евро из резервных фондов.