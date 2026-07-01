Службы «одно окно» в Минске планируют перенести в ТЦ

Столичные службы «одно окно» планируют перевести из районных администраций в торговые центры – так посетители смогут получить весь комплекс госуслуг и одновременно сделать покупки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Об этом сообщили на республиканском семинаре по административным процедурам. На мероприятии обсудили обработку персональных данных и применение новых законодательных норм.