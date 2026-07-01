Службы «одно окно» в Минске планируют перенести в ТЦ

Столичные службы «одно окно» планируют перевести из районных администраций в торговые центры – так посетители смогут получить весь комплекс госуслуг и одновременно сделать покупки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Об этом сообщили на республиканском семинаре по административным процедурам. На мероприятии обсудили обработку персональных данных и применение новых законодательных норм.
Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:
На практике всегда есть вопросы, которые тоже требуют разъяснения и требуют выработки единой методологической позиции. Поэтому сегодня у нас собрались представители всех служб «одно окно» со всех регионов, ну и представители республиканских органов, структур, которые в том или ином виде являются регуляторами по вопросам совершения административных процедур, чтобы ответить на вопросы. Это вопросы, связанные с обновлением электроснабжения в частных домах, это вопросы, связанные с выдачей пособий для детей, это и другие вопросы, которые беспокоят наших граждан. Местная служба, служба «одно окно», призвана решать эти вопросы.
В Беларуси работают 158 служб «одно окно», они оказывают более 220 административных услуг.