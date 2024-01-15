«Проблем громадьё, задач такое же количество». Лукашенко встретился с послом Таджикистана

Минску и Душанбе нужно потрудиться, чтобы вернуть экономические отношения на приемлемый уровень. Об этом 15 января заявил Александр Лукашенко во время переговоров с послом Таджикистана в Беларуси. Он стал первым зарубежным дипломатом, которого в новом году глава государства принял во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко и Бахтовар Сафарзода обсудили планы двустороннего сотрудничества и реализацию дорожной карты, которая заключена между странами до 2026 года. Проговорить нюансы взаимодействия очень важно с учетом близких и дружественных отношений двух государств и не лучшей динамикой развития базы – экономических отношений. Да, у нас сложилось положительное сальдо. Мы продаем больше, чем импортируем. Таджикистан покупает белорусский сахар, нефтепродукты, тракторы, лесоматериалы, бумагу, картон. А мы заинтересованы в их хлопке и фруктах. Но общая цифра все же не в полной мере отражает перспективу двусторонних отношений. Президент Беларуси настаивает: нужно исправлять ситуацию. И для этого у нас есть все необходимое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Разрушать фундамент наших отношений нельзя. Как я сказал, основа – торгово-экономические отношения. Поэтому надо нам здесь потрудиться, чтобы вернуть товарооборот для начала на ту стадию, на которой он находился. Ну и, конечно, у нас достаточно продукции, товаров, чтобы увеличивать этот товарооборот. Согласитесь, 70, 80, даже 100 миллионов товарооборот – для наших стран почти ничто. Я думаю, надо искать возможности увеличения товарооборота. Определиться, как мы всегда делаем – уверен, Таджикистан примет такие предложения – по товарам, которыми мы взаимно можем торговать и обмениваться. Наши возможности вы хорошо знаете. У нас есть все необходимое, в чем нуждается Таджикистан. И в области промышленности, и сельского хозяйства, и поставок автомобильной техники, особенно большегрузов. Вы очень много работаете по разработке в горнорудной промышленности. Мы здесь можем оказать вам значительную помощь и поддержку.