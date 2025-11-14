Рахмон: ассамблея – востребованная площадка для конструктивного диалога между государствами – участниками СНГ

Общественная безопасность, противодействие терроризму, обеспечение рынка СНГ лекарствами и климатическая повестка – более 20 вопросов рассмотрены на 59-й пленарной сессии Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская делегация также находится в Душанбе.

Наша страна – активный участник интеграционного объединения. Позиция Минска – углублять сотрудничество во всех форматах, и базовым инструментом здесь выступает межпарламентский диалог. Сегодня белорусские парламентарии вынесли на рассмотрение ассамблеи три модальных законопроекта. В том числе о статусе столиц и государственных центров. Также наши депутаты поделились опытом приграничного сотрудничества, предложив взять его за основу при создании соответствующих правовых актов.

Абдухалил Гафурзода, полномочный представитель Маджлиси Оли Таджикистана в МПА СНГ:

Эта платформа, площадка служит для развития законодательной базы всех наших парламентариев, а также для развития перспективы правового процесса стран СНГ.

На повестке – более 20 пунктов! В Таджикистане проходит 59-е заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ.

С главами парламентских делегаций встретился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Диалог состоялся во Дворце Нации – официальной резиденции главы государства. Речь шла об итогах межгосударственного диалога, программ в сфере экономики, социального, культурного и гуманитарного сотрудничества.