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Лукашенко провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана

05 октября 2023 10:37
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В плотном рабочем графике главы государства 5 октября и переговоры с таджикским коллегой. Александр Лукашенко провел телефонный разговор с Эмомали Рахмоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана-1

В первую очередь белорусский лидер тепло поздравил главу Таджикистана с днем рождения, отметив, что дорожит их дружескими, проверенными временем отношениями и придает большое значение развитию сотрудничества между Минском и Душанбе. Отдельно президенты остановились на наиболее актуальных вопросах двустороннего сотрудничества, взаимодействии на международных площадках. Уделили внимание и темам, которые планируется обсудить на предстоящем саммите СНГ в Бишкеке. Он пройдет уже на следующей неделе.

# Беларусь-Таджикистан # Александр Лукашенко # Эмомали Рахмон # Фотофакт

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