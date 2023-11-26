Виктор Хренин: наши коллеги активно изучают достижения белорусского ВПК

Если посмотреть на происходящее за пределами контура ОДКБ, возникает ощущение, что стремительная милитаризации для стран Запада стала новым трендом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А на самом деле все просто. В условиях экономического кризиса и напряженности руководители стран Европы и Балтии буквально нашли золотую жилу – эксплуатацию образа Беларуси и России как врага. Добавим любопытный штрих к портрету: ни Варшава, ни Рига, ни Таллин, ни Вильнюс, нагнетая панику, практически не несут ответственности за безопасность в регионе. Истерия выгодна маленьким странам на берегу холодного моря: бизнес имеет подряды от НАТО, политики – благосклонное внимание некоторых кругов на Западе. Плюс прекрасная возможность устранить конкурентов внутри страны.

А что же Польша. И здесь вооружаются по-взрослому. И готовят главный танковый кулак в Европе. На востоке страны развернут новый танковый батальон. Он дислоцирован недалеко от нашей границы в районе Бреста. Ни одна страна НАТО не вооружается так быстро, как Польша. Опасаясь России и Беларуси, Варшава хочет построить самую сильную сухопутную армию в Европе, но ради этого стране приходится влезать в многомиллиардные долги. Германия также так увлекалась милитаризацией, что в итоге не хватило денег на безработных немцев. На пособия, а также на оплату их жилья и отопления.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Так совпало, что в момент проведения саммита ОДКБ в Минске в белорусской столице был объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопада. Конечно, очень красиво за этим наблюдать из окна Дворца Независимости, но погода – единственное, что смогло внести интригу в повестку предстоящего саммита. Поскольку многие журналисты и эксперты до его начала говорили, что каких-то прорывных решений и договоренностей ожидать не придется. Такая спокойная и скучная в некоторой степени повестка. Единственной интригой еще до начала было само время старта проведения этого саммита. Смогут ли все лидеры добраться без приключений до белорусской столицы и насколько позже начнется их разговор с глазу на глаз.

Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон предусмотрительно прилетели накануне саммита, чтобы пообщаться с Александром Лукашенко, плавно войти в рабочий ритм и адаптироваться к обстоятельствам. Кстати, непогода стала поводом для небольшого соревнования между президентскими автомобилями по эффектности появления. И самими лидерами по морозоустойчивости.

Касым Жомарт Токаев и Владимир Путин отправились в поездку утром, так что прием был внешне куда холоднее, но на происходящее в стенах Дворца Независимости это никак не повлияло.

А вот кого не ждали, будучи предупреждены, так это представителей Армении. Но армянская тематика в воздухе витала, журналисты (200 человек) передавали с места событий в свои редакции. И популярнее пурги были разве что вариации на тему присутствия армянского флага.

А где же ему еще быть?! Страна – полноправный член ОДКБ, и таковым будет являться до новых вводных. Хотя, забегая вперед, во время общения лидеров в узком составе, пусть между строк, но прозвучало явное недовольство поведением одного из шести.

Владимир Путин, президент России:

Белорусское председательство и команда всех участвующих в этом заседании государств в течение года проводили активную работу, способствующую упрочению союзнической связи в рамках нашей организации. Это в прямом смысле сказывается на сплоченности рядов. И даже если представить, что демарши – часть информационной политической игры, то так или иначе это на руку оппонентам, увеличивает соблазн попробовать нас на прочность. Ну и кому это надо?! Лукашенко: если есть претензии, надо озвучивать их, глядя в глаза друг другу, а не вбрасывать в СМИ! Подробности здесь.

И справедливости ради, Беларусь вообще могла бы отмалчиваться по примеру других в вопросах, которые нас прямо не касаются, сосредоточившись на взаимодействии в рамках Союзного государства. У нас все в порядке, российские журналисты не упускают возможности получить порцию похвалы от белорусских военных. Но мы настаиваем: чем больше опор, тем устойчивее конструкция. Потому так важно взаимодействие внутри блока. ОДКБ работает над созданием единой системы противовоздушной обороны. Важно заметить, в этом вопросе соображают на шестерых, несмотря ни на что.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Здесь чисто решение военно-политического руководства этих стран, если это требуется, если у них есть силы, средства, возможности. В единстве-то как раз и выражается вся сила. Будет она единая, значит, будет мощнее, крепче и лучше обеспечивать безопасность стран ОДКБ. Организация как работала, так и работает дальше, выполняет свои функции, занимается планированием. А дальше это уже будет выбор военно-политического руководства Армении. Как они дальше хотят строить свою безопасность: или оставаться в Организации, или выйти. Здесь им решать. Алена Сырова:

Все ли у нас есть?

Виктор Хренин:

У нас есть все. В рамках Союзного государства, в рамках нашей системы противовоздушной обороны. Как вы знаете, поступают новые современные образцы вооружения. Буквально в этом году приняли на вооружение один из самых современнейших комплексов С-400 «Триумф», который стоит на боевом дежурстве у нас. Мы его активно эксплуатируем и применяем. Плюс наш военно-промышленный комитет довольно-таки очень много различных образцов вооружения разрабатывает и нам поставляет. И мы только с каждым годом все укрепляем и укрепляем свою систему противовоздушной обороны.

– Может быть, не только нам, но и нашим коллегам эти образцы интересны?

– Интересны, они изучают, активно смотрят. Мы вооружаемся таким образом, чтобы быть способными защититься самостоятельно и не стать обузой для союзников. Лукашенко: вывели из Беларуси ядерное оружие – НАТО расширилось на Восток

А защищаться есть от чего. Речь не только о стремительно вооружающихся западных соседях. Президент Беларуси: управляемый хаос, муть – то, чего желают Соединённые Штаты и Запад. Подробнее здесь.

Хотя, похоже, не все участники ОДКБ это давление ощущают одинаково. Хотя, казалось бы, в том же Казахстане еще должны быть свежи воспоминания о том, к чему могла бы привести пусть только внешняя недооценка угроз в январе 2022-го. Но кажется или нет, президент Казахстана призывает не драматизировать?

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана:

На мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств – участников ОДКБ, даже если таковые существуют. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся. На фоне этого лидер Казахстана, который будет председательствовать в ОДКБ в 2024-м, среди одного из приоритетов озвучивает доработку нормативно-правовой базы по вопросу оперативного развертывания Коллективных сил оперативного реагирования. Лукашенко: «Мы готовы к подписанию документов». В Минске подвели итоги саммита ОДКБ

Военному сотрудничеству и слаживанию посвятили немало времени и внимания. За прошлый год провели несколько крупных учений, в том числе и на нашей территории, а вот в следующем решено уделить повышенное внимание азиатскому региону.

Отдельное внимание – сотрудничеству с другими организациями. Беларусь ставила этот вопрос в число приоритетных на время своего председательства. Речь шла о ШОС и СНГ, как назвал их российский президент, естественными партнерами. В 2024-м же, исходя из сказанного главой Казахстана, упор будет на ООН и СНГ. Посмотрим, принесет ли это свои плоды. В любом случае в ОДКБ принимают общие решения, так и в этот раз подписали декларацию, где обозначена единую позицию по безопасности. Ее, к слову, согласуют и завизируют в обязательном порядке с армянской стороной.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вопросы, подлежащие рассмотрению на нашем Совете, рассмотрены, реализованы. Приглашаю вас всех, попьем чай и перекусим. Не все ж время на голодный желудок работать.

Небывало быстро прозвучала эта фраза, означающая, что дальше президенты будут общаться без протокола, телекамер и делегаций. К слову, такой же формат и предварял саммит. Очевидно, что между лидерами есть определенная договоренность и нежелание кое-что опубличивать. Так они прообщались еще три часа, а после те, кто не успели накануне, провели переговоры, даже не на ногах, а прямо в автомобиле. В аэропорт Александр Лукашенко и Владимир Путин ехали вместе.