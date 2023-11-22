Лукашенко провёл встречу с президентом Таджикистана Рахмоном

Президент Беларуси провел встречу с главой Таджикистана. Эмомали Рахмон прибыл днем в Минск. Как отметили оба лидера, накануне саммита ОДКБ важно обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и переговорить тет-а-тет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем более что Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона связывают теплые дружеские отношения. Львиная часть разговора была посвящена экономическим вопросам. Так, стало известно, что в Минске появится торговый центр Таджикистана (там можно будет приобрести полюбившуюся продукцию из этой страны). Уже есть три варианта площадок на выбор. Осталось только его сделать. Эмомали Рахмон, в свою очередь, отметил положительную динамику товарооборота и эффективную работу белорусско-таджикских предприятий. Но, разумеется, не обошли стороной и ситуацию в регионе.