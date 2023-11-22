Прямой эфир

Лукашенко провёл встречу с президентом Таджикистана Рахмоном

22 ноября 2023 20:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси провел встречу с главой Таджикистана. Эмомали Рахмон прибыл днем в Минск. Как отметили оба лидера, накануне саммита ОДКБ важно обсудить вопросы двустороннего сотрудничества и переговорить тет-а-тет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем более что Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона связывают теплые дружеские отношения. Львиная часть разговора была посвящена экономическим вопросам. Так, стало известно, что в Минске появится торговый центр Таджикистана (там можно будет приобрести полюбившуюся продукцию из этой страны). Уже есть три варианта площадок на выбор. Осталось только его сделать. Эмомали Рахмон, в свою очередь, отметил положительную динамику товарооборота и эффективную работу белорусско-таджикских предприятий. Но, разумеется, не обошли стороной и ситуацию в регионе.

Лукашенко провёл встречу с президентом Таджикистана Рахмоном-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И экономика, и политика, и гуманитарная сферы у нас развиваются неплохо. И в военно-техническом отношении мы также работаем неплохо. Готовы увеличивать объемы товарооборота в такой степени, в которой это необходимо для дружественного нам Таджикистана. Спасибо, что приехал. Я очень ждал вашего приезда.

Лукашенко провёл встречу с президентом Таджикистана Рахмоном-4

За сутки раньше приехал к своему брату, своему другу.

Что касается подготовки к саммиту и завершения председательства Беларуси в ОДКБ, то президент Таджикистана назвал этот период успешным и поблагодарил нашего президента за работу по непростой повестке альянса.

И еще один лидер прибыл в Минск накануне саммита – Садыр Жапаров, президент Кыргызстана. С ним Александр Лукашенко также пообщался сегодня лично.

# Беларусь-Таджикистан # общество # Александр Лукашенко # Эмомали Рахмон # Садыр Жапаров # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Петровский: Лукашенко – это лицо планетарного размаха
22 ноября 2023 19:50

Петровский: Лукашенко – это лицо планетарного размаха

Директора посадили на 8 лет! Воровал у работников премии: реакция сотрудников
22 ноября 2023 18:51

Директора посадили на 8 лет! Воровал у работников премии: реакция сотрудников

Когда в декрет может идти папа и может ли он полностью заменить маму? Мнение врача
22 ноября 2023 17:53

Когда в декрет может идти папа и может ли он полностью заменить маму? Мнение врача