Лукашенко поздравил Президента Таджикистана с Днём Государственной независимости

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Таджикистана с национальным праздником – Днем Государственной независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства выразил уверенность, что основанное на совместном историческом прошлом белорусско-таджикское партнерство будет и далее активно развиваться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Белорусы с особой теплотой относятся к вашей стране, гармонично сочетающей особое внимание к богатому культурному наследию и устремленность в будущее. За годы независимости Таджикистан добился впечатляющих успехов в социально-экономической сфере, обеспечении национальной безопасности, укреплении равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на международной арене.