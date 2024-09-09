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Лукашенко поздравил Президента Таджикистана с Днём Государственной независимости

09 сентября 2024 08:25
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Таджикистана с национальным праздником – Днем Государственной независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства выразил уверенность, что основанное на совместном историческом прошлом белорусско-таджикское партнерство будет и далее активно развиваться. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Белорусы с особой теплотой относятся к вашей стране, гармонично сочетающей особое внимание к богатому культурному наследию и устремленность в будущее. За годы независимости Таджикистан добился впечатляющих успехов в социально-экономической сфере, обеспечении национальной безопасности, укреплении равноправного и взаимовыгодного сотрудничества на международной арене.

# Эмомали Рахмон # Беларусь-Таджикистан # Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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