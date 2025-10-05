Лукашенко провёл телефонный разговор с Рахмоном

Вопросы двустороннего сотрудничества Минска и Душанбе в различных сферах, а также повестку предстоящего саммита СНГ, который состоится в столице Таджикистана, обсудил Александр Лукашенко с Президентом этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В телефонном разговоре Президент Беларуси также поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения, пожелав ему крепкого здоровья на долгие годы, счастья и неизменных успехов во всех начинаниях. Ранее пресс-служба белорусского лидера опубликовала поздравление Александра Лукашенко Эмомали Рахмону.