Лукашенко – Рахмону: встречаю вас как друга! Вас уважают за открытость

Солидарность, единство и сотрудничество. Именно эти принципы 22 ноября в очередной раз демонстрирует Минск, став переговорной площадкой для представителей стран ОДКБ. Беларусь председательствует в Организации, и завтра под руководством Александра Лукашенко состоится сессия Совета коллективной безопасности. Для участия в ней уже прибыли президенты Таджикистана и Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понятно, что визит приурочен к саммиту ОДКБ. Он пройдет завтра в Минске. Беларусь председательствует в этом году в Организации. Но на полях саммита сложно будет обсуждать вопросы двусторонних отношений (все же тех, что касаются общих интересов альянса, накопилось очень много). Поэтому белорусско-таджикской повестке посвящен сегодняшний рабочий вечер двух президентов. Среди основных тем – экономика и ситуация в регионе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эмомали Шарипович, встречаю вас как друга. Вы очень близки белорусскому народу. Вас хорошо знают, и не только потому, что мы с вами уже, можно сказать, долгожители. Вас уважают за вашу открытость, простоту, душевность, как и весь таджикский народ. Знаю, что у всех нас сегодня обстановка непростая. У вас всегда она была непростой. Вас там с юга подогревают постоянно. Знаю, что непросто, но я всегда поражаюсь тому, как вам удается в этой ситуации держать экономику. Я очень рад, что вы постепенно, но уверенно добавляете в электроэнергетике. Я буду очень рад, если вы огромное количество электроэнергии будете продавать в том регионе в том числе. Это хороший доход таджикскому трудолюбивому народу.

Что касается наших отношений, у нас товарооборот постоянно растет, неплохой в этом году прирост будет. Под 100 миллионов мы освоим товарооборот. Мы готовы вашу продукцию, особенно сельскохозяйственную, ту, которой у нас, к сожалению, нет, покупать в любых объемах. В связи с этим Таджикистан обратился к нам с просьбой о создании здесь мощного торгового центра. Вы должны знать, что мы все сделаем для того, чтобы он здесь был. Мы предложили вашим инициаторам три места в Минске. Если не устраивает, подберем еще участок. Готовы совместно с вами в этом отношении работать. Ваша вся продукция, которую вы производите (алюминий, хлопок, сельхозпродукция), здесь будет очень серьезно востребована, если вы сможете нам ее поставлять.

Алена Сырова:

Пока мы видим в зале торжественных церемоний флаги Беларуси и Таджикистана. Завтра их будет значительно больше. Завтра здесь же, во Дворце Независимости, состоится саммит ОДКБ. Участие уже подтвердили лидеры Казахстана, Кыргызстана, России. Премьер-министр Армении от участия в саммите отказался. Вопросы, касающиеся как раз таки наших отношений внутри Организации, тоже наверняка будут на повестке. Нас ждет очень насыщенный политический день.