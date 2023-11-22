Лидеры стран ОДКБ начинают прибывать в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности

Для участия в сессии Совета коллективной безопасности с визитом в Беларусь начинают прибывать лидеры стран ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым в Национальном аэропорту Минск приземлился борт президента Таджикистана. Эмомали Рахмона встречали, как и полагает дипломатический протокол: с хлебом, солью в сопровождении роты почетного караула.