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Лидеры стран ОДКБ начинают прибывать в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности

22 ноября 2023 13:58
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Для участия в сессии Совета коллективной безопасности с визитом в Беларусь начинают прибывать лидеры стран ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры стран ОДКБ начинают прибывать в Минск для участия в сессии Совета коллективной безопасности-1

Первым в Национальном аэропорту Минск приземлился борт президента Таджикистана. Эмомали Рахмона встречали, как и полагает дипломатический протокол: с хлебом, солью в сопровождении роты почетного караула.

С визитом в Беларусь также прибыл президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Подробности – в следующих выпусках.

# ОДКБ # общество # Эмомали Рахмон # Садыр Жапаров # Фотофакт

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