Президент Беларуси с двухдневным рабочим визитом направился в Таджикистан. Там Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится 10 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси с двухдневным рабочим визитом направился в Таджикистан. Там Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится 10 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Душанбе к встрече высоких гостей подготовка началась задолго до саммита, в том числе в международном аэропорту. Он был открыт в 1964-м и реконструирован спустя полвека. Сейчас там также продолжается модернизация. В 2024 году аэропорт обслужил свыше 2 миллионов пассажиров – в профессионализме сотрудников сомневаться не приходится.
В повестку саммита СНГ вынесено около 20 вопросов. Будут рассмотрены инициативы по укреплению международного позиционирования организации: через создание формата «СНГ плюс» и предоставление ШОС статуса наблюдателя при Содружестве.
Кроме того, будут обсуждаться вопросы безопасности, энергетической, пограничной, также прозвучит тема борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничества в военной сфере. По итогам планируется принять соответствующие международные документы.
Что касается двусторонних отношений Беларуси и Таджикистана, Александр Лукашенко посещал Душанбе четырежды, Эмомали Рахмон бывал в Минске трижды. Активный диалог продолжается по линии правительств и парламентов.
Договорно-правовая база отношений включает более 80 двусторонних соглашений различного уровня. Положительная динамика отмечается и в товарообороте. В 2023 мы имели 95 миллионов, по итогам прошлого – уже свыше 160 миллионов долларов. Как ранее сообщал наш посол в Таджикистане, за 6 месяцев текущего года товарооборот уже достиг 104 миллионов долларов.
Прибытие белорусского борта № 1 в аэропорт Душанбе ожидается ориентировочно через час, сообщала ранее пресс-служба Президента.