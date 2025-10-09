Президент Беларуси с двухдневным рабочим визитом направился в Таджикистан. Там Александр Лукашенко примет участие в заседании Совета глав государств СНГ, которое состоится 10 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Душанбе к встрече высоких гостей подготовка началась задолго до саммита, в том числе в международном аэропорту. Он был открыт в 1964-м и реконструирован спустя полвека. Сейчас там также продолжается модернизация. В 2024 году аэропорт обслужил свыше 2 миллионов пассажиров – в профессионализме сотрудников сомневаться не приходится.

В повестку саммита СНГ вынесено около 20 вопросов. Будут рассмотрены инициативы по укреплению международного позиционирования организации: через создание формата «СНГ плюс» и предоставление ШОС статуса наблюдателя при Содружестве.

Кроме того, будут обсуждаться вопросы безопасности, энергетической, пограничной, также прозвучит тема борьбы с транснациональной преступностью, сотрудничества в военной сфере. По итогам планируется принять соответствующие международные документы.