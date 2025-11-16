ИИ найдёт место в Госстандарте? Мнение Елены Моргуновой

Как быстро меняются наши стандарты, помогает ли в этом деле искусственный интеллект и какие продукты самые опасные? На неделе в Беларуси отмечали Всемирный день качества, а мы поговорили с главой Госстандарта.

Встретились с Еленой Моргуновой в новой лаборатории БелГИСС, где наши товары проходят через огонь, воду и медные трубы.

Ольга Коршун, СТВ:

Сегодня на слуху тема искусственного интеллекта. Как в госстандарте будут внедряться такие технологии?