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ИИ найдёт место в Госстандарте? Мнение Елены Моргуновой

16 ноября 2025 17:07
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Как быстро меняются наши стандарты, помогает ли в этом деле искусственный интеллект и какие продукты самые опасные? На неделе в Беларуси отмечали Всемирный день качества, а мы поговорили с главой Госстандарта.

Встретились с Еленой Моргуновой в новой лаборатории БелГИСС, где наши товары проходят через огонь, воду и медные трубы.

Ольга Коршун, СТВ:
Сегодня на слуху тема искусственного интеллекта. Как в госстандарте будут внедряться такие технологии?

ИИ найдёт место в Госстандарте? Мнение Елены Моргуновой-2

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:
Если взять наш Институт стандартизации, то он развивается по двум очень важным направлениям, – это разработка цифровых стандартов, машиночитаемых. И тогда стандарт можно будет погрузить в определенные программы. 

И второе направление, связанное с цифровизацией, такой процедурой, как оценка соответствия. Это цифровая заявка и обработка этой цифровой заявки на получение сертификата. Но здесь будет задействован искусственный интеллект как помощник для того, чтобы этот процесс сделать проще, прозрачнее и быстрее.

# Интервью # Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь # Елена Моргунова # Ольга Коршун

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