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В Минске прошло заседание совместной коллеги Госстандарта и Росстандарта

27 февраля 2026 10:47
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Защита рынка Союзного государства станет комплексной. Об этом было заявлено на заседании совместной коллегии Госстандарта и Росстандарта в Минске. Такая встреча проходила впервые. В центре внимания – создание совместного Комитета по стандартизации и качеству. Соответствующее постановление подписали накануне в Москве лидеры двух стран по итогам заседания Высшего государственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошло заседание совместной коллеги Госстандарта и Росстандарта-2

Новая структура призвана привести всю деятельность по стандартам к единым правилам, сделав их одинаковыми и понятными для производителей Беларуси и России.

Как сегодня было заявлено в Минске, цель – не в разработке лишних ГОСТов. Главная задача – надежно защитить потребителей и внутренний рынок от опасных или некачественных товаров. Единые требования помогут убрать барьеры в торговле, чтобы качественные продукты попадали на полки магазинов без бюрократических задержек. 

В Минске прошло заседание совместной коллеги Госстандарта и Росстандарта-4

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Это комплексный подход к решению задач по защите внутреннего рынка двух стран. Взаимная поддержка друг друга через инструменты технического регулирования, через стандартизацию, единство, измерение, вопросы аккредитации и государственный надзор и контроль.

В рамках сотрудничества Госстандарта и Росстандарта в 2025 году были подписаны соглашения по стандартизации в сфере производства детского питания и энергосбережения. Сейчас готовят еще три документа на период до 2030 года. Они коснутся станкостроения, выпуска электробусов и грузовых автомобилей. Такой подход подтверждает серьезность намерений ведомств двух стран и задает долгосрочный вектор развития промышленного диалога Минска и Москвы.

# Союзное государство # Елена Моргунова

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