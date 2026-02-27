В Минске прошло заседание совместной коллеги Госстандарта и Росстандарта

Защита рынка Союзного государства станет комплексной. Об этом было заявлено на заседании совместной коллегии Госстандарта и Росстандарта в Минске. Такая встреча проходила впервые. В центре внимания – создание совместного Комитета по стандартизации и качеству. Соответствующее постановление подписали накануне в Москве лидеры двух стран по итогам заседания Высшего государственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая структура призвана привести всю деятельность по стандартам к единым правилам, сделав их одинаковыми и понятными для производителей Беларуси и России.

Как сегодня было заявлено в Минске, цель – не в разработке лишних ГОСТов. Главная задача – надежно защитить потребителей и внутренний рынок от опасных или некачественных товаров. Единые требования помогут убрать барьеры в торговле, чтобы качественные продукты попадали на полки магазинов без бюрократических задержек.