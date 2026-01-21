Новый уровень оценки качества! В Минске открыли референс-центр
Существенно новый уровень оценки качества. В Минске сегодня, 21 января, открыли референс-центр. В испытательных лабораториях специалисты будут проверять продукцию различного назначения более чем на 200 показателей безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новое учреждение образовалось благодаря объединению Центра испытаний и сертификации с Институтом стандартизации БелГИСС. Теперь специалисты могут еще более тесно сотрудничать, чтобы тестировать продукцию легкой и пищевой промышленности, косметику и парфюмерию.
Владимир Шарамков, начальник Минского референс-центра БелГИСС:
Приросли кадровым потенциалом. У нас есть и кандидат наук в штате, медицинские работники, инженеры, химики, биологи – и все они работают на то, чтобы развивать нашу научную и опытно-экспериментальную базу. Мы выбрали неслучайно название Минский референс-центр, потому что и время диктует, и статус нашего института диктует быть лучшими в стране.
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Знаковая точка отсчета. Почти год шла работа по реорганизации небольшого предприятия Центра испытания продукции легкой промышленности, который вошел в состав БелГИСС. Новый центр позволит на новом этапе, новом витке развития определять и констатировать то качество продукции, которым мы гордимся.
Качество товаров – это гарант безопасности. В референс-центре установили 20 видов нового оборудования. Продолжится работа и по освоению новых направлений проверок.
Надежда Лазаревич, председатель концерна «Беллегпром»:
Мы должны, как говорит наш глава государства, научиться грамотно защищать в том числе и внутренний рынок, и расширять наши компетенции. Поэтому благодаря этому центру мы, конечно же, будем взаимодействовать и создавать новые ткани, защищать наши интересы, защищать безопасность граждан. У нас в системе «Беллегпрома» тоже есть свой институт, в котором тоже есть лаборатория. Но мы ни в коей мере не будем конкурировать, а будем усиливать свои компетенции, возможности и расширять их.
В ближайшее время ожидается подписание дорожной карты по сотрудничеству Госстандарта и концерна «Беллегпром».