Новый уровень оценки качества! В Минске открыли референс-центр

Существенно новый уровень оценки качества. В Минске сегодня, 21 января, открыли референс-центр. В испытательных лабораториях специалисты будут проверять продукцию различного назначения более чем на 200 показателей безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое учреждение образовалось благодаря объединению Центра испытаний и сертификации с Институтом стандартизации БелГИСС. Теперь специалисты могут еще более тесно сотрудничать, чтобы тестировать продукцию легкой и пищевой промышленности, косметику и парфюмерию.

Владимир Шарамков, начальник Минского референс-центра БелГИСС:

Приросли кадровым потенциалом. У нас есть и кандидат наук в штате, медицинские работники, инженеры, химики, биологи – и все они работают на то, чтобы развивать нашу научную и опытно-экспериментальную базу. Мы выбрали неслучайно название Минский референс-центр, потому что и время диктует, и статус нашего института диктует быть лучшими в стране.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Знаковая точка отсчета. Почти год шла работа по реорганизации небольшого предприятия Центра испытания продукции легкой промышленности, который вошел в состав БелГИСС. Новый центр позволит на новом этапе, новом витке развития определять и констатировать то качество продукции, которым мы гордимся. Качество товаров – это гарант безопасности. В референс-центре установили 20 видов нового оборудования. Продолжится работа и по освоению новых направлений проверок.