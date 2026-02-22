Что может измениться в Союзном государстве после заседания Высшего госсовета? Изучили повестку

На неделе Александр Лукашенко встречался с Сергеем Глазьевым, чтобы обсудить повестку предстоящего Высшего госсовета. Он пройдет на следующей неделе в Москве с участием президентов Беларуси и России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О чем будут говорить, известно в общих чертах. От глобальных международных событий до импортозамещения, совместных программ и литературной премии. А после официальной части, как рассказал наш Президент, у лидеров будет еще целый день для продолжения переговоров.

Но те, кому особо невтерпеж, еще до старта переговоров начали плодить конспирологические теории. В целом это уже традиция, но не будем их повторять. Все равно неправда, да и уже не раз Минск пытались уличить в разного рода изменах. «Это его тактика». Лукашенко посоветовал не париться по поводу политики Трампа. Президент много раз объяснял тем, кто сильно волнуется, что, во-первых, ни США, ни кто либо еще не встанет между Беларусью и Россией. А во-вторых, мы и сами понимаем, кто есть кто. Но вернемся к ВГС. Мы изучили повестку и узнали, что может измениться в Союзном государстве и что встанет на новые рельсы.

С апреля запустят прямые пригородные поезда. Они свяжут Смоленск с Витебском и Оршей, и главное – никаких пересадок. Как улучшить ж/д сообщение, этот вопрос в том числе затронут на Высшем госсовете. Кажется, мелочь, но это только на первый взгляд. Те же пригородные маршруты сделают белорусов и россиян ближе. А это то, что в основе Союза и над чем еще нужно работать.

Николай Сергеев, политолог:

До сих пор, к сожалению, существует такое понятие, что белорусские и российские граждане в рамках Союзного государства являются иностранцами относительно друг друга. Я думаю, что пришло время это дело исправить, тем более что договор о создании Союзного государства предусматривает такое понятие, как «общее гражданство Союзного государства». И многие вопросы тогда будут сняты. Именно это состояние, когда мы являемся иностранцами, до сих пор препятствует развитию многих гуманитарных проектов.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Между Россией и Беларусью у нас в рамках движения товаров должны сняться все барьеры. Требования в стандартах однозначно принимаются каждой страной к выполнению. Мы сейчас разрабатываем программы под каждую отрасль практически, где в стандарты кладутся непосредственно те требования на ту продукцию, которая будет заявлена в этих программах. Уже две программы у нас работают, то есть реализуются. Это программа по энергоэффективности. И вторая программа – по товарам детского питания.