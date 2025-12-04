Товарооборот Беларуси и России достиг 44 млрд долларов с января по октябрь 2025-го
На фоне укрепления сотрудничества со странами дальней дуги нисколько не ослабевают наши торгово-экономические связи с Россией. Сегодня, 4 декабря, в Минске состоялось заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. Товарооборот Беларуси и России с января по октябрь 2025 года составил 44 миллиарда долларов – заявил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Темп роста торговли товарами вырос почти на 2 %, а если говорить про услуги, то там цифры еще выше – около 17 %. Всего за три года товарооборот Беларуси и России вырос на 30 % и это несмотря на колоссальное санкционное давление.
На рынки вскоре выйдут товары обозначенные маркировкой «сделано в Союзном государстве». Они будут полностью соответствовать стандартам двух стран. Планируется и создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства.
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Это защита рынков Союзного государства от недобросовестной опасной продукции. Это снятие барьеров при доступе на рынки наших стран продукции. Это практическая составляющая по развитию экономик наших стран. Это образовательная деятельность. Наверное, самое главное – это разработка программ стандартизации на товары Союзного государства, так называемых союзных стандартов.
Беларусь и Россия успешно замещают импорт и обеспечивают совместный рынок. Сейчас ведется разработка направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2027–2029 годы. Акцент будет сделан на промышленной политике, технологическом суверенитете, обеспечении продовольственной безопасности, транспорте, энергетике и туризме.