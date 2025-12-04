Товарооборот Беларуси и России достиг 44 млрд долларов с января по октябрь 2025-го

На фоне укрепления сотрудничества со странами дальней дуги нисколько не ослабевают наши торгово-экономические связи с Россией. Сегодня, 4 декабря, в Минске состоялось заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства. Товарооборот Беларуси и России с января по октябрь 2025 года составил 44 миллиарда долларов – заявил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темп роста торговли товарами вырос почти на 2 %, а если говорить про услуги, то там цифры еще выше – около 17 %. Всего за три года товарооборот Беларуси и России вырос на 30 % и это несмотря на колоссальное санкционное давление.

На рынки вскоре выйдут товары обозначенные маркировкой «сделано в Союзном государстве». Они будут полностью соответствовать стандартам двух стран. Планируется и создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства.