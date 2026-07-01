Арина Соболенко вышла в 1/16 финала Уимблдонского турнира. Во втором раунде она одолела американку Маккартни Кесслер, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет белоруска взяла без проблем – 6:1. Во второй партии Кесслер активизировалась и оказала первой ракетке мира достойное сопротивление. Арина уступала со счетом 2:5, но смогла выровнять положение и перевести игру на тай-брейк. В упорнейшей борьбе Соболенко взяла верх со счетом 11:9 и одержала победу в матче.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Это была настоящая битва. Я очень счастлива, что смогла остаться в игре во втором сете и довести его до тай-брейка. Это была великолепная борьба. Было очень сложно. Во второй партии она показала невероятный уровень, действовала очень агрессивно и действительно проверила меня на прочность. Я очень рада, что прошла это испытание. Вдвойне радостно, что удалось победить в двух сетах.

Белоруска выиграла 21-й тай-брейк подряд на турнирах Большого шлема. И это новый рекорд. В следующем раунде Арина Соболенко встретится с Аленой Остапенко из Латвии.