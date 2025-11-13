Вот что значит качество – как создают стандарты и испытывают продукцию в Беларуси

Белорусские предприятия стремятся не просто к объемам производства, а к высокому качеству. И это особенно символично 13 ноября – в Международный день качества. Для нашей страны это не просто дата в календаре. «Сделано в Беларуси» – уже давно индикатор доверия на мировом рынке. К высоким стандартам мы проделали долгий путь – с советских времен сохранив традиции, благодаря которым развивалась наша страна. В результате нам удалось создать бренды, которые сегодня знают и с удовольствием покупают на всех континентах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025-м Беларусь вступила в пятилетку качества, объявленную Президентом. Это стало очередным стимулом для развития, причем во всех сферах. Это и создание новых современных предприятий, и цифровая трансформация, и обеспечение технологического суверенитета. Репортаж Дианы Головач.

Пока мир только осваивает новые технологии, в Беларуси уже устанавливают для них правила игры. Многие стандарты создают здесь – в Институте стандартизации и сертификации. Разработка одного документа – долгий процесс. От проекта до его внедрения может пройти до двух лет. Но когда стране нужен прорыв, как со стандартом бережливого производства, эксперты могут работать в оперативном режиме – 2,5 месяца вместо обычных сроков. Ольга Ильянкова, заместитель директора Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:

Для разработки стандарта собирается пул экспертов, и эти эксперты обсуждают требования стандарта, находят консенсус в технических решениях, вырабатывают те технические подходы, которые лягут непосредственно в документ.

Наша страна – полноправный участник мирового процесса стандартизации. Белорусские специалисты работают в 193 технических комитетах ИСО, 93 комитетах Международной электротехнической комиссии. Это значит, что мнение отечественных экспертов учитывается при принятии международных стандартов в той или иной отрасли.

Олег Муравьев, начальник лаборатории испытаний Белорусского государственного института стандартизации и сертификации, секретарь Национального электротехнического комитета Беларуси:

Работа наших экспертов в рамках международных технических комитетов позволяет получать передовую информацию в области стандартизации, а также представлять наши национальные интересы в рамках данных комитетов. Последние новейшие стандарты, которые мы разрабатываем на базе стандартных МЭК, это стандарты в области электротранспорта, энергетики, цифровизации. А что происходит, когда стандарт готов? Начинается самое интересное – испытания.

Диана Головач, корреспондент:

Перед тем как поступить в продажу, некоторые виды бытовой техники должны пройти испытания по энергоэффективности. Прямо сейчас мы загрузим стиральную машину, чтобы проверить ее показатели.

Суть испытаний проста, но эффективна: одновременно запускаются эталонная машина и испытуемый образец. Два аппарата – одна задача. Победит тот, кто лучше справится со стандартными загрязнениями. Если все показатели соответствуют требованиям национального стандарта, стиральная машина получает право на реализацию в нашей стране. Как стандарты работают на конкретном предприятии? Возьмем белорусского производителя бытовой техники. Здесь есть собственная аккредитованная лаборатория, а новую технику тестируют и сами сотрудники – более 1 000 человек участвуют в программе подконтрольной эксплуатации.

Руслан Барановский, заместитель генерального директора по управлению качеством ЗАО «Атлант»:

Чтобы выпустить надежный товар, необходимо соблюдать все условия. И основная часть выхода продукта на рынок – это испытания, чтобы он соответствовал. Их порядка 14. И когда продукт пройдет все связанные фазы стадии испытаний, после этого только он пойдет в реализацию. Качество в Беларуси – это не про работу в одиночку, а про выстраивание прочных партнерских связей. Одно из ключевых направлений – создание наднационального технического комитета по стандартизации в рамках Союзного государства.