Вот что значит качество – как создают стандарты и испытывают продукцию в Беларуси
Белорусские предприятия стремятся не просто к объемам производства, а к высокому качеству. И это особенно символично 13 ноября – в Международный день качества. Для нашей страны это не просто дата в календаре. «Сделано в Беларуси» – уже давно индикатор доверия на мировом рынке.
К высоким стандартам мы проделали долгий путь – с советских времен сохранив традиции, благодаря которым развивалась наша страна. В результате нам удалось создать бренды, которые сегодня знают и с удовольствием покупают на всех континентах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2025-м Беларусь вступила в пятилетку качества, объявленную Президентом. Это стало очередным стимулом для развития, причем во всех сферах. Это и создание новых современных предприятий, и цифровая трансформация, и обеспечение технологического суверенитета.
Репортаж Дианы Головач.
Пока мир только осваивает новые технологии, в Беларуси уже устанавливают для них правила игры. Многие стандарты создают здесь – в Институте стандартизации и сертификации. Разработка одного документа – долгий процесс. От проекта до его внедрения может пройти до двух лет. Но когда стране нужен прорыв, как со стандартом бережливого производства, эксперты могут работать в оперативном режиме – 2,5 месяца вместо обычных сроков.
Ольга Ильянкова, заместитель директора Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:
Для разработки стандарта собирается пул экспертов, и эти эксперты обсуждают требования стандарта, находят консенсус в технических решениях, вырабатывают те технические подходы, которые лягут непосредственно в документ.
Наша страна – полноправный участник мирового процесса стандартизации. Белорусские специалисты работают в 193 технических комитетах ИСО, 93 комитетах Международной электротехнической комиссии. Это значит, что мнение отечественных экспертов учитывается при принятии международных стандартов в той или иной отрасли.
Олег Муравьев, начальник лаборатории испытаний Белорусского государственного института стандартизации и сертификации, секретарь Национального электротехнического комитета Беларуси:
Работа наших экспертов в рамках международных технических комитетов позволяет получать передовую информацию в области стандартизации, а также представлять наши национальные интересы в рамках данных комитетов. Последние новейшие стандарты, которые мы разрабатываем на базе стандартных МЭК, это стандарты в области электротранспорта, энергетики, цифровизации.
А что происходит, когда стандарт готов? Начинается самое интересное – испытания.
Диана Головач, корреспондент:
Перед тем как поступить в продажу, некоторые виды бытовой техники должны пройти испытания по энергоэффективности. Прямо сейчас мы загрузим стиральную машину, чтобы проверить ее показатели.
Суть испытаний проста, но эффективна: одновременно запускаются эталонная машина и испытуемый образец. Два аппарата – одна задача. Победит тот, кто лучше справится со стандартными загрязнениями. Если все показатели соответствуют требованиям национального стандарта, стиральная машина получает право на реализацию в нашей стране.
Как стандарты работают на конкретном предприятии? Возьмем белорусского производителя бытовой техники. Здесь есть собственная аккредитованная лаборатория, а новую технику тестируют и сами сотрудники – более 1 000 человек участвуют в программе подконтрольной эксплуатации.
Руслан Барановский, заместитель генерального директора по управлению качеством ЗАО «Атлант»:
Чтобы выпустить надежный товар, необходимо соблюдать все условия. И основная часть выхода продукта на рынок – это испытания, чтобы он соответствовал. Их порядка 14. И когда продукт пройдет все связанные фазы стадии испытаний, после этого только он пойдет в реализацию.
Качество в Беларуси – это не про работу в одиночку, а про выстраивание прочных партнерских связей. Одно из ключевых направлений – создание наднационального технического комитета по стандартизации в рамках Союзного государства.
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
На сегодня подготовлены все необходимые уставные документы для организации данного технического комитета. Сняты все принципиальные разногласия со стороны заинтересованных госорганов двух стран. Уже идут мероприятия под реализацию программ, заложенных целями этого технического комитета. В первую очередь это программы разработки союзных стандартов по наиболее востребованным отраслям.
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