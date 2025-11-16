Как гостиницы получают звёзды и правда ли, что белорусское качество равно мировое? Ответила Елена Моргунова

Как быстро меняются наши стандарты, помогает ли в этом деле искусственный интеллект и какие продукты самые опасные? На неделе в Беларуси отмечали Всемирный день качества, а мы поговорили с главой Госстандарта. Встретились с Еленой Моргуновой в новой лаборатории БелГИСС, где наши товары проходят через огонь, воду и медные трубы. Ольга Коршун, СТВ:

У нас экспортоориентированная экономика, и Президент каждый раз говорит, что мы должны больше продавать. И действительно, мы сегодня поставляем в более чем сотню стран. Насколько наша продукция, наши товары соответствуют международным стандартам? Белорусское – это равно мировое качество? Белорусское качество равно мировое?

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

У нас более 50 соглашений принято с различными странами по обмену стандартов и по возможности запроса стандартов той или иной страны, если нас интересует эта страна как страна поставки. Это на сегодня и Египет, и Вьетнам.

Елена Моргунова:

С большим количеством стран 50 соглашений – мы уже знаем и обмениваемся стандартами, знаем их требования. Если взять, например, Китайскую Народную Республику, то в базе фонда нашего стандарта есть более 55 тысяч китайских стандартов. И мы можем и для пищевой индустрии, и для легкой промышленности, и для электротехники, и машиностроения нашим отечественным производителям давать эти требования через стандарты, чтобы продукция соответствовала этим требованиям, потому что она пойдет на этот рынок. С Российской Федерацией у нас на сегодня идет взаимодействие по интегрированию наших фондов стандартов. Если сказать о национальной стандартизации, то наши национальные стандарты на 65 % гармонизированы с международными требованиями. Это высокий показатель, но мы для себя, в своих стратегиях развития ставим еще более амбициозные задачи – до 85 % к 2030 году довести уровень гармонизации. Ольга Коршун:

Сейчас установилось такое мнение, что белорусское равно качественное, в том числе из-за того, что у нас существуют вот те самые пресловутые ГОСТы, которые еще остались с советских времен. В Беларуси существует 32 тысячи стандартов качества

Елена Моргунова:

ГОСТы – это межгосударственные стандарты. В рамках Евразийского экономического союза на пятерку у нас свои межгосударственные стандарты. В рамках СНГ у нас, опять-таки, действуют межгосударственные стандарты, куда присоединяются уже большее количество стран. Эти межГОСТы и наши национальные стандарты мы сохранили со времен Советского Союза. 32 тысячи у нас на сегодня актуальный фонд стандартов. Соответственно, эти ГОСТы в базе, они раз в пять лет актуализируются. И если взять программу национальной стандартизации, то в год мы разрабатываем 800-900 новых стандартов.

Ольга Коршун:

То есть мы быстро перестраиваемся? Елена Моргунова:

Мы очень быстро перестраиваемся. Если раньше на разработку ГОСТа требовалось порядка двух лет, то сегодня новые стандарты формируются и 9 месяцев, а наиболее актуальные, востребованные – и 6 месяцев, и 2 месяца. Ольга Коршун:

Есть вопросы по гостиницам и хостелам. Гостиничный бизнес охвачен стандартами? Как гостиницы получают звезды?

Елена Моргунова:

Сертификация гостиниц – добровольная, по заявительному принципу. Разработан соответствующий стандарт по сертификации гостиниц, по присуждению и соответствию определенных звезд, или категорий. И в этом стандарте прописано, что на какую звезду должна представлять собой гостиница. И вот в этом стандарте они прописаны, эти требования, но это на добровольных условиях на сегодня. Хотя мое четкое понимание, что это должно быть уже введено в обязательность. На сегодня это добровольная сфера. В добровольной сфере у нас 84 гостиницы в Республике Беларусь – это около 15 %. Это низкий показатель. Но этот стандарт также распространяется по сертификации и на санатории. Сегодня два санатория имеют соответствующие категории, прошли добровольную сертификацию.