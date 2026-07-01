Белорусы готовятся к международным стартам по прыжкам в воду

Александре Пузь всего 13, она встретилась со Светланой, когда собиралась в школу, и больше не расставалась. Талант девочки подкрепился трудолюбием, и Саша в 10 лет выполнила норматив мастера спорта. В этом году, дебютировав на первенстве Европы до 15 лет в Будапеште, девочка принесла Беларуси три медали, два серебра и бронзу.

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