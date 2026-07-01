TikTok-челленджи у мемориалов – это танцы на костях? Ответили эксперты

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: Ситуация: известный молодежный блогер решил запустить челлендж к знаковой исторической дате – 3 июля, День Независимости в Беларуси. Он записал трендовый танец в военной форме военных лет на фоне мемориала. Часть аудитории в восторге. Часть требует его «отменить» за неуважение. Итак, это норма?

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Владимир Бейзер, член Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

Почему это норма? По одной простой причине. У нас есть проблема, которую надо решить. Как мы знаем, на войне все средства хороши. Если человек таким способом привлек внимание и кого-то заинтересовал, возможно, своими действиями побудил других людей что-то интересное прочитать или что-то новое узнать.

Евгений Пустовой:

Вы согласны с этим?

Артур Резяпов, заместитель председателя Комитета по регламенту, взаимодействию с федеральными округами и субъектами Российской Федерации Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания России:

Конечно, нет! Потому что мемориалы, стенды, посвященные героям Великой Отечественной войны, нашей Великой Отечественной войне, нашей исторической памяти, это святые места. И не понятно, какие танцы, непонятные личности.

Евгений Пустовой:

Танцы на костях, да?

Артур Резяпов:

Конечно, не должны танцевать.