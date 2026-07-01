Германия оказалась не готова к аномальной жаре

Европа продолжает страдать от аномальной жары, а в Германии зной буквально расплавил хваленую, хорошо организованную жизнь. Она в стране практически остановилась, так как все службы оказались не готовы к таким погодным условиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В некоторых регионах температура воздуха превысила 41 градус, что сильно накалило ситуацию. На знаменитых автобанах потекло покрытие и появились трещины, на железнодорожных путях стали деформироваться рельсы, из-за чего возникли перебои в движении поездов и трамваев. Да и пользоваться транспортом в таких условиях стало далеко не безопасно. Но не легче и тем, кто решил в эти дни отказаться от поездок и путешествий. В городах, как выяснилось, негде спрятаться от палящего солнца из-за нехватки затененных мест.

Не выдерживают возросшей нагрузки системы водо- и энергоснабжения. К тому же большинство немецких больниц, школ и домов престарелых не имеют кондиционеров. В итоге пожилых людей пришлось эвакуировать, а учебные заведения отменяют занятия. Защита от жары – это ответственность местных властей, а у них зачастую просто нет денег на адаптацию к изменению климата.