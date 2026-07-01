Учитель истории из Минска создал настольную игру «Операция Багратион»! Рассказываем, в чем ее суть

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Владимир Бейзер, член Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

Я считаю, что каждый человек, если хочет развиваться в политике, должен прекрасно чувствовать дух времени. Это самое важное. Сейчас мы живем, к сожалению или к счастью, в эпоху, когда человек, а именно наш ребенок, реально погружен в интернет, у него все мелькает перед глазами, ему действительно уже неинтересно. Должна постоянно сменяться картинка.

Мне хотелось бы, раз мы говорим про интерактив, на деле рассказать про авторский продукт, который я разработал в своей школе, мы его апробировали и в 117-й школе, и в 93-й. Результаты ошеломительные. Через этот продукт мы с детьми и учим историю. Настольная игра, она довольно проста.

Учащиеся выбирают себе генералов, которые реально участвовали в освобождении Беларуси во время операции «Багратион». Эти самые генералы не просто какие-то интересные, красивые имена, а это люди, которые возглавляли разные войска. Зачем я так сделал? Чтобы подчеркнуть, что подвиг действительно велик, потому что в нем принимали участие все: и партизаны, и подпольщики, и кавалеристы, даже Пинский речной флот.

Учащиеся, разбирая генералов, нанимают за звезды авторитета, берут себе в подчинение реально боевые отряды, которые участвовали в операции «Багратион». Это реальные исторические отряды, и на картах даже помечено, кто возглавлял.

И вот у нас, например, уже экзамен, а он помнит, как минимум это ему пригодилось. Потом, когда учащиеся создадут Красную армию, они освобождают города Беларуси, освобождают концлагеря, деревни.

То есть мы увековечили подвиг и память. И не просто в рамках игровых карточек, а еще и создали целую энциклопедию, где учащиеся могут отдельно про каждую карточку прочитать. Как мне кажется, очень важно об этом говорить, что именно такие технологии помогают детям в интересной форме прочувствовать подвиг, действительно проникнуться этим великим событием.