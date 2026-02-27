Комитет по стандартизации и качеству будет создан в Союзном государстве – решение ВГС
Тема, которая будет задавать тренды во всех сферах жизни в ближайшие годы. Речь о качестве в самом широком смысле этого слова. Товары и услуги высшей пробы, высокое качество политических решений, а значит, и качество нашей жизни.
Тренд на качество сегодня становится определяющим фактором в условиях жесткой глобальной конкуренции – и геополитической, и экономической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это не только о репутации отдельных предприятий. Качество формирует устойчивость целых отраслей, конкурентоспособность стран и даже баланс сил на мировом рынке.
В Минске прошло заседание совместной коллеги Госстандарта и Росстандарта.
Беларусь следует этому курсу не первый год. Принцип – производить надежную и востребованную продукцию – реализуется во всех сферах: от машиностроения до пищевой промышленности. Рост валового внутреннего продукта и экспорта подтверждает эффективность этой стратегии. Товары со знаком «Сделано в Беларуси» сегодня представлены более чем в 150 странах, и география поставок продолжает расширяться, несмотря на санкционное давление. Этот же подход в основе Союзного государства. Накануне в Москве по итогам заседания Высшего государственного совета было принято решение о создании Комитета по стандартизации и качеству.
Новая структура станет, по сути, координационным центром по выработке единых требований к продукции, а также формированию общих стандартов и защите внутреннего рынка белорусско-российской интеграционной двойки. Идея создания Комитета напрямую связана с появлением понятия «товар Союзного государства».
Такой статус будет присваиваться продукции, в которой доля компонентной базы распределена между странами-партнерами по формуле не менее 25 % с каждой стороны, а совокупная кооперационная составляющая достигает 50 на 50. Ожидается, что уже в 2026-м стартует эксперимент по четырем товарным группам. С 2027 года планируется расширить практику на более широкий перечень продукции.
Новая структура позволит минимизировать риски появления искусственных барьеров во взаимной торговле и усилить защиту потребителей от небезопасной и некачественной продукции. Речь в том числе о товарах, которые ввозятся на территорию Союзного государства с нарушением технических регламентов. Новый орган сформируют по аналогии с Наднациональным налоговым комитетом Союзного государства, без дополнительных расходов из белорусско-российского бюджета. Совету Министров поручено в двухмесячный срок утвердить положение о новом комитете.
Антон Шалаев, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт):
Для нас это возможность унифицировать работу по стандартам. Для нас это возможность продвигать идею товара Союзного государства, который же не просто создан нашими предприятиями, он должен быть еще создан по самым высоким требованиям, совместным, общим требованиям. И в конечном итоге быть конкурентоспособным, как на пространстве Союзного государства, так и, надеемся, за его пределами.