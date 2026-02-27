Комитет по стандартизации и качеству будет создан в Союзном государстве – решение ВГС

Тема, которая будет задавать тренды во всех сферах жизни в ближайшие годы. Речь о качестве в самом широком смысле этого слова. Товары и услуги высшей пробы, высокое качество политических решений, а значит, и качество нашей жизни. Тренд на качество сегодня становится определяющим фактором в условиях жесткой глобальной конкуренции – и геополитической, и экономической, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это не только о репутации отдельных предприятий. Качество формирует устойчивость целых отраслей, конкурентоспособность стран и даже баланс сил на мировом рынке. В Минске прошло заседание совместной коллеги Госстандарта и Росстандарта.

Беларусь следует этому курсу не первый год. Принцип – производить надежную и востребованную продукцию – реализуется во всех сферах: от машиностроения до пищевой промышленности. Рост валового внутреннего продукта и экспорта подтверждает эффективность этой стратегии. Товары со знаком «Сделано в Беларуси» сегодня представлены более чем в 150 странах, и география поставок продолжает расширяться, несмотря на санкционное давление. Этот же подход в основе Союзного государства. Накануне в Москве по итогам заседания Высшего государственного совета было принято решение о создании Комитета по стандартизации и качеству.

Новая структура станет, по сути, координационным центром по выработке единых требований к продукции, а также формированию общих стандартов и защите внутреннего рынка белорусско-российской интеграционной двойки. Идея создания Комитета напрямую связана с появлением понятия «товар Союзного государства». Такой статус будет присваиваться продукции, в которой доля компонентной базы распределена между странами-партнерами по формуле не менее 25 % с каждой стороны, а совокупная кооперационная составляющая достигает 50 на 50. Ожидается, что уже в 2026-м стартует эксперимент по четырем товарным группам. С 2027 года планируется расширить практику на более широкий перечень продукции. Новая структура позволит минимизировать риски появления искусственных барьеров во взаимной торговле и усилить защиту потребителей от небезопасной и некачественной продукции. Речь в том числе о товарах, которые ввозятся на территорию Союзного государства с нарушением технических регламентов. Новый орган сформируют по аналогии с Наднациональным налоговым комитетом Союзного государства, без дополнительных расходов из белорусско-российского бюджета. Совету Министров поручено в двухмесячный срок утвердить положение о новом комитете.