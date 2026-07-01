Представители Фрунзенского района перевернули страницу «Календаря памяти» у монумента Победы

Маршруты памяти и хроники освобождения Беларуси! Культурно-патриотический проект «Календарь и Книга памяти» продолжается в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ежедневно на площади Победы переворачивают символическую летопись, в которой каждая дата отражает победный путь нашей страны.

Сегодня на площади Победы память павших защитников Родины, воинов-освободителей, партизан и подпольщиков почтили представители Фрунзенского района столицы. Руководство Мингорсовета, местной администрации, трудовые коллективы и молодежь возложили цветы к монументу.

В центре внимания городской культурно-патриотической акции – события 1 июля 1944 года. В этот день в ходе операции «Багратион» советские войска освободили Бегомльский, Гресский, Копыльский и Шарковщинский районы. Были захвачены плацдармы через Березину. Завершилось освобождение Борисова. В честь чего в Москве был дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.