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Представители Фрунзенского района перевернули страницу «Календаря памяти» у монумента Победы

01 июля 2026 17:33
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Маршруты памяти и хроники освобождения Беларуси! Культурно-патриотический проект «Календарь и Книга памяти» продолжается в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ежедневно на площади Победы переворачивают символическую летопись, в которой каждая дата отражает победный путь нашей страны. 

Сегодня на площади Победы память павших защитников Родины, воинов-освободителей, партизан и подпольщиков почтили представители Фрунзенского района столицы. Руководство Мингорсовета, местной администрации, трудовые коллективы и молодежь возложили цветы к монументу. 

В центре внимания городской культурно-патриотической акции – события 1 июля 1944 года. В этот день в ходе операции «Багратион» советские войска освободили Бегомльский, Гресский, Копыльский и Шарковщинский районы. Были захвачены плацдармы через Березину. Завершилось освобождение Борисова. В честь чего в Москве был дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. 

Представители Фрунзенского района перевернули страницу «Календаря памяти» у монумента Победы-2

Артем Шегидевич, глава администрации Фрунзенского района:
Для каждого белоруса, для меня лично это памятная дата, трагическая дата в нашей истории, ведь наши прадеды, деды, отцы отдали свои жизни, свое здоровье, чтобы мы жили сегодня под этим солнечным и мирным небом. Поэтому сегодня мы чтим, мы помним и отдаем дать уважения тем героям, которые когда-то совершили огромный подвиг, сделали нашу страну суверенной, свободной и такой, какая она есть. 

Уже завтра к акции присоединится администрация Центрального района столицы. Финал – 3 июля, в День Независимости нашей страны.

# Великая Отечественная война

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