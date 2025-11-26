Госстандарт расширил проект программы опережающей стандартизации до 130 документов
Госстандарт расширил проект программы опережающей стандартизации до 130 документов. Об этом сообщила председатель комитета Елена Моргунова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эпоху беспрецедентного развития технологий и внедрения инноваций возрастает роль стандартизации как критерия обеспечения безопасности, качества и конкурентоспособности любого товара и услуги.
Сейчас в Беларуси в разработке стандарты по инновациям в АПК, высокоточному машиностроению, биотехнологиям, а также цифровой экономике и искусственному интеллекту. Для реализации единого подхода в области стандартизации в сфере цифрового развития и связи создан новый технический комитет.
Антон Алексеев, заместитель министра связи и информатизации Беларуси:
Это объединение двух существовавших технических комитетов: технического комитета связи и технического комитета, который был цифровой трансформацией. С учетом вызовов времени мы понимаем, что усилия надо объединять. У нас сейчас связь отдельно от цифровых решений, она тоже не работает. И, соответственно, цифровые решения, инфраструктуры, их нельзя делить. И, конечно, технические стандарты надо согласовывать и с одними, и с другими потребителями, пользователями, соответственно, разработчиками.
Для активного выхода на внешние рынки в помощь белорусским производителям больше 50 соглашений об обмене стандартами с различными странами. Вопрос стратегический. Ведь в проекте социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку особое внимание уделяется экспортной способности отечественной продукции.
Разработанные стандарты помогают снимать барьеры при поставках на зарубежные рынки.
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
У нас очень тесное взаимодействие с Росстандартом Российской Федерации. И на сегодняшний день в рамках Союзного государства у нас идут программы стандартизации, которые две уже выполняются.
Китайская Народная Республика у нас тоже подписала ряд соглашений и по обмену стандартами.
Страны бывшего Советского Союза, входящие в Содружество Независимых Государств. Здесь мы работаем на площадке Межгосударственного Совета по стандартизации, сертификации и метрологии.
Александр Скуратов, директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации:
Основные направления связаны с теми приоритетами, которые в целом на пятилетку заложены в программу действий правительства и, наверное, найдут отражение в программе социально-экономического развития. Это, конечно, передовые технологии, которые связаны с микроэлектроникой, которые связаны с развитием цифровых технологий, в частности, на слуху технологий искусственного интеллекта.
В Госстандарте заявили: среди приоритетных задач ведомства – повышение компетенции специалистов в области стандартизации на предприятиях, а также взаимодействие с международными техническими комитетами.