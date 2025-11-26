В эпоху беспрецедентного развития технологий и внедрения инноваций возрастает роль стандартизации как критерия обеспечения безопасности, качества и конкурентоспособности любого товара и услуги.

Госстандарт расширил проект программы опережающей стандартизации до 130 документов. Об этом сообщила председатель комитета Елена Моргунова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в Беларуси в разработке стандарты по инновациям в АПК, высокоточному машиностроению, биотехнологиям, а также цифровой экономике и искусственному интеллекту. Для реализации единого подхода в области стандартизации в сфере цифрового развития и связи создан новый технический комитет.

Антон Алексеев, заместитель министра связи и информатизации Беларуси: Это объединение двух существовавших технических комитетов: технического комитета связи и технического комитета, который был цифровой трансформацией. С учетом вызовов времени мы понимаем, что усилия надо объединять. У нас сейчас связь отдельно от цифровых решений, она тоже не работает. И, соответственно, цифровые решения, инфраструктуры, их нельзя делить. И, конечно, технические стандарты надо согласовывать и с одними, и с другими потребителями, пользователями, соответственно, разработчиками.

Для активного выхода на внешние рынки в помощь белорусским производителям больше 50 соглашений об обмене стандартами с различными странами. Вопрос стратегический. Ведь в проекте социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку особое внимание уделяется экспортной способности отечественной продукции.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

У нас очень тесное взаимодействие с Росстандартом Российской Федерации. И на сегодняшний день в рамках Союзного государства у нас идут программы стандартизации, которые две уже выполняются.

Китайская Народная Республика у нас тоже подписала ряд соглашений и по обмену стандартами.

Страны бывшего Советского Союза, входящие в Содружество Независимых Государств. Здесь мы работаем на площадке Межгосударственного Совета по стандартизации, сертификации и метрологии.