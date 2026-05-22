Сотрудники Госстандарта посетили Дворец Независимости с экскурсией

Те, кто ежедневно следит за соблюдением строгих норм и высочайших стандартов качества, 22 мая получили возможность оценить архитектурный символ суверенной Беларуси. Сотрудники Госстандарта посетили Дворец Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для людей, чья профессия строится на точности и выверенности, каждый зал Дворца раскрылся как отдельный шедевр «государственного стандарта». Гости отметили, что здесь во всем чувствуется высший класс мастерства: от филигранной резьбы по дереву до монументальной архитектуры. Особое восхищение вызвал Зал торжественных церемоний – сердце Дворца, где величие пространства встречается с изяществом белорусского стиля. Огромные люстры, отражающиеся в зеркальном блеске мрамора, и национальные орнаменты в оформлении для экспертов в области качества стали живым воплощением идеала. Эмоции никому не скрыть. Архитектура, интерьеры, история Дворца впечатляют. Но главное – это ощущение сопричастности, гордости за страну и понимание, что важен каждый.

Ольга Бобко, начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Душа поет от того, что ты находишься в этом месте. Гордишься тем, что наши родные белорусы возвели такое великолепное здание. В нем сохранена вся наша суверенность, независимость, трудолюбие и просто звучит наш гимн.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Здесь присутствуют представители всех наших организаций, которые находятся во всех регионах Республики Беларусь. У нас на сегодняшний день 45 самостоятельных организаций. И, соответственно, представители 45 здесь присутствуют. Это одни из лучших, которые поощрены таким образом для посещения этого знакового объекта, где практически каждый день творится история. Как стандарт является основой экономики, так и внимание к мелочам во Дворце является фундаментом его монументальности. Экскурсанты «обнаружили», что истинное величие государственного символа кроется не только в огромных залах, но и в совершенстве мельчайших деталей. Так, в Красном зале, который получил название благодаря преобладающему цвету в оформлении интерьера, а именно из-за насыщенных красных штор, гостей привлекли оптические шахматы.