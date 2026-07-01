Григорий Азаренок, СТВ:

А вы понимаете, что произошло? Мне кажется, мимо обывателя это пронеслось так, как у нас сейчас мотоциклисты носятся. Гремит, орет и уходит вдаль почти незамеченным. А ведь Лукашенко в очередной раз нас спас. И не абстрактных «нас», а каждого конкретного человека, мать, ребенка, жену. И снова главная проблема в жизни – жара чуть больше, чем обычно. На пляж не проехать, машинами забито все на десятки километров. Бедно живем, видите ли. А Батька Лукашенко предотвратил, отвел войну от нашей земли, которая была вполне реальной и даже практически неизбежной.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Мы уверенно валились кубарем по так называемой лестнице эскалации. Зеленский готов был ударить. Он бил копытом. Он получил команду с Запада. Но Батька своей выдержкой, тайными переговорами, а также стальным спокойствием беду отвел, он прошел по очень тонкому льду, он не стал выходить на поляну «Квартала 95», но обратился к народу Украины. Вам говорят, что мы хотим напасть? Бросьте. Давайте вон грибы и ягоды вместе собирать. Великолепный посыл. И на этом фоне нынешняя резкая, безумная, ничем не мотивированная эвакуация жителей Черниговщины выглядит как очередное беснование сумасшедшего бандеровца.

Всем понятно: агрессор там. Они хотят пить кровищу как воду. Они хотят за счет бойни дальше безбедно жить и править этим несчастным крепостным народом.

У нас скоро День Независимости. Мы готовимся. Мы в предпраздничном настроении. Однако оно каждый день и каждый час омрачается страшной судьбой нашей сестры, нашей соседки, братского нашего народа, попавшего в плен.