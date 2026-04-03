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Новости по тегу #Елена Громыко

«Современный, экологичный и комфортный» – в чем плюсы электробусов узнали в «Минсктрансе»
03 апреля 2026 14:22

«Современный, экологичный и комфортный» – в чем плюсы электробусов узнали в «Минсктрансе»

В ГП «Минсктранс» рассказали об организации транспортного движения в новогоднюю ночь
31 декабря 2025 17:44

В ГП «Минсктранс» рассказали об организации транспортного движения в новогоднюю ночь

В Минске запустят оплату банковскими картами на всех видах транспорта
02 декабря 2025 18:17

В Минске запустят оплату банковскими картами на всех видах транспорта

Трамваи новейшего поколения скоро запустят в Минске! Показываем, что изменилось внутри
15 января 2025 08:54

Трамваи новейшего поколения скоро запустят в Минске! Показываем, что изменилось внутри

Бесплатный проезд на общественном транспорте для учащихся – как продлить льготный проездной?
02 сентября 2024 20:28

Бесплатный проезд на общественном транспорте для учащихся – как продлить льготный проездной?

Почти половина общественного транспорта Минска является экологически чистой
21 сентября 2022 14:24

Почти половина общественного транспорта Минска является экологически чистой

Животные, садовый инвентарь, велосипед. Как правильно перевозить багаж в транспорте?
01 сентября 2022 21:31

Животные, садовый инвентарь, велосипед. Как правильно перевозить багаж в транспорте?

«Нужен официальный запрос». Что говорят в «Минсктранс» об отсутствии туалетов для водителей на конечной?
26 июня 2022 12:40

«Нужен официальный запрос». Что говорят в «Минсктранс» об отсутствии туалетов для водителей на конечной?

Нужно ли школьникам оплачивать проезд летом? Ответили в Минсктрансе
08 июня 2022 17:08

Нужно ли школьникам оплачивать проезд летом? Ответили в Минсктрансе

Какая температура должна быть в салоне автобуса и когда включают кондиционеры?
16 июля 2021 17:30

Какая температура должна быть в салоне автобуса и когда включают кондиционеры?

Современный дизайн и двигатель экологического класса. Показываем белорусский автобус третьего поколения
13 апреля 2021 09:37

Современный дизайн и двигатель экологического класса. Показываем белорусский автобус третьего поколения

В Минске появился дизельный автобус МАЗ третьего поколения. Чем он отличается от обычных?
12 апреля 2021 19:58

В Минске появился дизельный автобус МАЗ третьего поколения. Чем он отличается от обычных?