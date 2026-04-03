Новости по тегу #Елена Громыко

Сегодня доля электрифицированного транспорта в столице уже составляет порядка 47 %. Город уверенно приближается к зеленому экватору. Планомерно замещая дизельные двигатели бесшумными и экологичными моторами.
В преддверии полуночи столичный транспорт перейдет на праздничный график. Метро, автобусы, трамваи и троллейбусы на самых востребованных маршрутах будут работать до утра, чтобы обеспечить комфорт передвижений каждому жителю.
Система заработает в 2026 году.
Посадочных мест стало 40 вместо 30, увеличилась и общая вместимость. Салон трамвая полностью низкопольный.
С началом учебного года учащиеся снова могут пользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте. Напомним, в прошлом году для столичных школьников ввели эксперимент. Для оплаты транспортной работы им выдали льготные проездные.
07 октября 2026 20:47
07 октября 2026 20:25
07 октября 2026 20:12
07 октября 2026 19:58
07 октября 2026 19:34
07 октября 2026 19:19
07 октября 2026 19:14
07 октября 2026 19:07