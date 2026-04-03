«Современный, экологичный и комфортный» – в чем плюсы электробусов узнали в «Минсктрансе»

Электробусы отличаются высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума, но это далеко не все плюсы. Для пассажиров здесь созданы идеальные условия, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Элла Маркевич, корреспондент:

В салоне целый мир современных технологий – видеонаблюдение, климат-контроль и автоматическая система пожаротушения. Кроме того, здесь пассажиры всегда на связи. Внутри электробуса размещены специальные USB-разъемы для зарядки мобильных телефонов. Такой приятный бонус к каждой поездке. Сегодня в парке «Минсктранса» более 200 тысяч единиц пассажирской техники, из них порядка 150 – электробусы. Первые такие машины поступили на предприятие еще в 2017 году и имели запас автономного хода до 15 километров с функцией быстрой зарядки. С тех пор технологии шагнули далеко вперед.

Елена Громыко, официальный представитель ГП «Минсктранс»:

Сейчас уже на предприятии есть электробусы с большим запасом автономного хода. Есть электробусы с функцией ночной зарядки. Есть электробусы из последних поступлений, которые имеют комбинированную зарядку. То есть они могут заряжаться, как во время движения по маршруту – функция быстрой зарядки на конечных станциях, так и имеют функцию ночной зарядки. Заряжаются в филиалах, в которых эксплуатируются, где установлены специальные зарядные станции. Сегодня доля электрифицированного транспорта в столице уже составляет порядка 47 %. Город уверенно приближается к зеленому экватору. Планомерно замещая дизельные двигатели бесшумными и экологичными моторами.