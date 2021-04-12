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В Минске появился дизельный автобус МАЗ третьего поколения. Чем он отличается от обычных?

12 апреля 2021 19:58
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Новости Беларуси. Четыре новейших автобуса пополнили первый транспортный парк, но курсировать по улицам Минска начал только один, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске появился дизельный автобус МАЗ третьего поколения. Чем он отличается от обычных?-1

Перед этим новинка прошла тест-драйв. За пятницу и выходные автобус можно было заметить на 84, 86 и 115-м маршрутах.

В Минске появился дизельный автобус МАЗ третьего поколения. Чем он отличается от обычных?-4

Среди плюсов для пассажиров – низкий пол, больше мест для сидений, расширенные проходы и удобные поручни, пространство для пассажиров с детьми и малоподвижных пассажиров.

В Минске появился дизельный автобус МАЗ третьего поколения. Чем он отличается от обычных?-7

Есть климат-контроль. Также увеличилось количество USB-розеток (они возле каждого ряда).

В Минске появился дизельный автобус МАЗ третьего поколения. Чем он отличается от обычных?-10

Андрей Кукарека, водитель транспортного парка № 1:
Очень комфортно, удобно. Удобные сидения, новая панель. Стильный дизайн у автобуса. Пассажиры подходили, говорили: «Мы очень рады, что у вас появились наконец-то новые автобусы».

В Минске появился дизельный автобус МАЗ третьего поколения. Чем он отличается от обычных?-13

Елена Громыко, официальный представитель Минсктранса:
За январь, февраль и март этого года предприятием получено более 100 автобусов различных моделей, семь электробусов и более 25 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Самой последней новинкой не только для нашего предприятия, но и для столицы в целом стали автобусы третьего поколения модели МАЗ 303. В самом конце прошлой недели первый автобус выехал на линию, сегодня на линии будет второй автобус. Он будет обслуживать маршрут № 14.

# МАЗ # общество # Андрей Кукарека # Елена Громыко # Фотофакт

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