В Минске появился дизельный автобус МАЗ третьего поколения. Чем он отличается от обычных?

Новости Беларуси. Четыре новейших автобуса пополнили первый транспортный парк, но курсировать по улицам Минска начал только один, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Четыре новейших автобуса пополнили первый транспортный парк, но курсировать по улицам Минска начал только один, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Перед этим новинка прошла тест-драйв. За пятницу и выходные автобус можно было заметить на 84, 86 и 115-м маршрутах.
Среди плюсов для пассажиров – низкий пол, больше мест для сидений, расширенные проходы и удобные поручни, пространство для пассажиров с детьми и малоподвижных пассажиров.
Есть климат-контроль. Также увеличилось количество USB-розеток (они возле каждого ряда).
Андрей Кукарека, водитель транспортного парка № 1:
Очень комфортно, удобно. Удобные сидения, новая панель. Стильный дизайн у автобуса. Пассажиры подходили, говорили: «Мы очень рады, что у вас появились наконец-то новые автобусы».
Елена Громыко, официальный представитель Минсктранса:
За январь, февраль и март этого года предприятием получено более 100 автобусов различных моделей, семь электробусов и более 25 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Самой последней новинкой не только для нашего предприятия, но и для столицы в целом стали автобусы третьего поколения модели МАЗ 303. В самом конце прошлой недели первый автобус выехал на линию, сегодня на линии будет второй автобус. Он будет обслуживать маршрут № 14.