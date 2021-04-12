В Минске появился дизельный автобус МАЗ третьего поколения. Чем он отличается от обычных?

Новости Беларуси. Четыре новейших автобуса пополнили первый транспортный парк, но курсировать по улицам Минска начал только один, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перед этим новинка прошла тест-драйв. За пятницу и выходные автобус можно было заметить на 84, 86 и 115-м маршрутах.

Среди плюсов для пассажиров – низкий пол, больше мест для сидений, расширенные проходы и удобные поручни, пространство для пассажиров с детьми и малоподвижных пассажиров.

Есть климат-контроль. Также увеличилось количество USB-розеток (они возле каждого ряда).

Андрей Кукарека, водитель транспортного парка № 1:

Очень комфортно, удобно. Удобные сидения, новая панель. Стильный дизайн у автобуса. Пассажиры подходили, говорили: «Мы очень рады, что у вас появились наконец-то новые автобусы».