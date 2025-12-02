В Минске запустят оплату банковскими картами на всех видах транспорта

Для удобства пассажиров. В Минске запустят оплату картами на всех видах транспорта. Система заработает в 2026 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас ее тестируют на первом автобусном и первом троллейбусном маршрутах. Минчане уже оценили такой способ оплаты. Пилотный проект в столице оказался успешным. Для оплаты достаточно приложить карту или смартфон с бесконтактной функцией к валидатору при входе в транспорт. Сумма списывается автоматически, билет в бумажном виде не выдается, но данные о поездке фиксируются в системе.

Елена Громыко, пресс-секретарь ГП «Минсктранс»:

С начала тестовой эксплуатации зафиксировано более 9 тысяч транзакций по банковским картам. Планируем, что в следующем году такой способ оплаты будет реализован на всем пассажирском транспорте предприятия.

Оборудование для приема оплаты – разработка белорусских специалистов. Работа над цифровизацией перевозок и расширением вариантов отплаты за проезд в городском транспорте ведется на постоянной основе.