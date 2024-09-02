Бесплатный проезд на общественном транспорте для учащихся – как продлить льготный проездной?

С началом учебного года учащиеся снова могут пользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте. Напомним, в прошлом году для столичных школьников ввели эксперимент. Для оплаты транспортной работы им выдали льготные проездные. Учреждения образования подключались поэтапно, и вскоре эксперимент охватил все школы и гимназии. Какие правила проезда в этом году и как продлить льготный документ – в сюжете Юлии Минич.

Ирина Телеш с дочерью-третьеклассницей Настей чаще всего в школу добираются пешком – дом – 5 минут ходьбы. А вот обратно с удовольствием после тяжелого рабочего дня подъезжают на столичном транспорте. Экономят время. Поэтому проездной документ тарифа «льготный» у юной школьницы всегда с собой.

Ирина Телеш:

Очень удобно, что проездной не надо каждый раз покупать. Они и теряются, либо эти билетики тоже покупают. То есть очень удобно, что ты его продлил и он у тебя на целый год.

Напомним, такими бесконтактными картами столичные учащиеся пользовались в прошлом году. Это был эксперимент. В этом году его продолжили. Одна из целей – провести достоверный учет всех пассажиров, которые пользуются льготной услугой. Что в дальнейшем позволит совершенствовать маршрутную сеть, делать расписание транспорта более удобным.

Елена Громыко, официальный представитель Минсктранса:

Необходимо карту приложить к устройству активации БСК, появится информация о тарифах: автобус, троллейбус, трамвай, метро. На год с выбранной датой записан. Это означает, что срок действия проездного документа продлен с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года.