Нужно ли школьникам оплачивать проезд летом? Ответили в Минсктрансе
Новости Беларуси. Столичные ученики могут ездить бесплатно в общественном транспорте круглогодично, даже в дни каникул. А вот выпускникам 9-х и 11-х классов придется покупать билет, как только они получат аттестат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Ребята, которые проживают на территории Минского района, могут бесплатно добираться от дома до места учебы на пригородном транспорте с 1 по 30 июня. Чтобы ездить бесплатно, достаточно предъявить электронную карту учащегося или справку.
Елена Громыко, пресс-секретарь Минсктранса:
С 6 апреля правом бесплатного проезда могли воспользоваться обучающиеся первых и вторых курсов дневной формы обучения ссузов, которые поступали после девяти классов. Это право для обучающихся данной категории предоставляется на период с 1 сентября по 30 июня на основании билета учащегося.