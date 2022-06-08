Нужно ли школьникам оплачивать проезд летом? Ответили в Минсктрансе

Новости Беларуси. Столичные ученики могут ездить бесплатно в общественном транспорте круглогодично, даже в дни каникул. А вот выпускникам 9-х и 11-х классов придется покупать билет, как только они получат аттестат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ребята, которые проживают на территории Минского района, могут бесплатно добираться от дома до места учебы на пригородном транспорте с 1 по 30 июня. Чтобы ездить бесплатно, достаточно предъявить электронную карту учащегося или справку.