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Нужно ли школьникам оплачивать проезд летом? Ответили в Минсктрансе

08 июня 2022 17:08
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Новости Беларуси. Столичные ученики могут ездить бесплатно в общественном транспорте круглогодично, даже в дни каникул. А вот выпускникам 9-х и 11-х классов придется покупать билет, как только они получат аттестат, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Нужно ли школьникам оплачивать проезд летом? Ответили в Минсктрансе-1

Ребята, которые проживают на территории Минского района, могут бесплатно добираться от дома до места учебы на пригородном транспорте с 1 по 30 июня. Чтобы ездить бесплатно, достаточно предъявить электронную карту учащегося или справку.

Нужно ли школьникам оплачивать проезд летом? Ответили в Минсктрансе-4

Елена Громыко, пресс-секретарь Минсктранса:
С 6 апреля правом бесплатного проезда могли воспользоваться обучающиеся первых и вторых курсов дневной формы обучения ссузов, которые поступали после девяти классов. Это право для обучающихся данной категории предоставляется на период с 1 сентября по 30 июня на основании билета учащегося.

# Общественный транспорт # общество # Елена Громыко # Фотофакт

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