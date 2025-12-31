В ГП «Минсктранс» рассказали об организации транспортного движения в новогоднюю ночь

Как успеть везде в самую длинную ночь года – узнали наши корреспонденты.

Миллионы жителей страны в эти минуты спешат навстречу празднику. Чтобы никто не опоздал, транспорт работает в особом режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый год в пути – особая традиция для Тамары Каптюг. Водитель троллейбуса уже в четвертый раз подряд встречает праздник за рулем. В самую длинную ночь в году ее рейс приобретает особый смысл, помогая людям успеть на важную встречу рядом с близкими, друзьями и родными.

Тамара Каптюг, водитель троллейбуса филиала «Транспортный парк № 3» ГП «Минсктранс»:

Ничего сложного нет, работаешь. Главное, чтобы настроение было. Дети подходят, машут ручками, некоторые конфетами угощают. Я тоже стараюсь брать с собой конфеты, если кто-то из детей подходит. Все на остановке улыбаются, в принципе, когда видят. Создаем настроение праздничное.

В преддверии полуночи столичный транспорт перейдет на праздничный график. Метро, автобусы, трамваи и троллейбусы на самых востребованных маршрутах будут работать до утра, чтобы обеспечить комфорт передвижений каждому жителю. В ночном расписании только автобусных маршрутов – более 30. Сотни водителей, а еще диспетчеры, инженеры будут трудиться, обеспечивая связь между районами города.