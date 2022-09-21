Почти половина общественного транспорта Минска является экологически чистой

Новости Беларуси. Передвигаться по городу без вреда для окружающей среды. В Минске в развитие общественного транспорта упор делают на внедрение экологически чистого подвижного состава, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его доля от общего количества пассажирского транспорта на дорогах столицы составляет почти 50 %. На балансе Минсктранса насчитывается более 100 трамваев, порядка 700 троллейбусов и 93 электробуса. И их количество продолжает расти. Последние два года идет переход на троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Их в Минске насчитывается около 220 единиц.

Елена Громыко, пресс-секретарь ГП «Минсктранс»:

При обновлении подвижного состава особое внимание уделяется повышению качества и безопасности регулярных пассажирских перевозок. Пассажиру должно быть комфортно, удобно. И, конечно, транспорт наш должен развиваться в сторону поддержания экологии. То есть развитие экологического транспорта также является приоритетным направлением на сегодня.