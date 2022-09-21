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Почти половина общественного транспорта Минска является экологически чистой

21 сентября 2022 14:24
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Новости Беларуси. Передвигаться по городу без вреда для окружающей среды. В Минске в развитие общественного транспорта упор делают на внедрение экологически чистого подвижного состава, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почти половина общественного транспорта Минска является экологически чистой-1

Его доля от общего количества пассажирского транспорта на дорогах столицы составляет почти 50 %. На балансе Минсктранса насчитывается более 100 трамваев, порядка 700 троллейбусов и 93 электробуса. И их количество продолжает расти. Последние два года идет переход на троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Их в Минске насчитывается около 220 единиц.

Почти половина общественного транспорта Минска является экологически чистой-4

Елена Громыко, пресс-секретарь ГП «Минсктранс»:
При обновлении подвижного состава особое внимание уделяется повышению качества и безопасности регулярных пассажирских перевозок. Пассажиру должно быть комфортно, удобно. И, конечно, транспорт наш должен развиваться в сторону поддержания экологии. То есть развитие экологического транспорта также является приоритетным направлением на сегодня.

Почти половина общественного транспорта Минска является экологически чистой-7

Более 80 % городских автобусов имеют двигатели экологического класса «Евро-4» и выше. Это также позволяет уменьшать объем вредных выбросов в атмосферу.

# Общественный транспорт # общество # Елена Громыко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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