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«Нужен официальный запрос». Что говорят в «Минсктранс» об отсутствии туалетов для водителей на конечной?

26 июня 2022 12:40
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Проект «Решение есть» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть.  

Предписание установить в этом месте санузел датируется концом марта 2022 года. Уже заканчивается июнь, но никто из исполнителей не торопится обустраивать здесь блага цивилизации. А все потому что вряд ли ароматы с переулка Масюковщина долетают до переулка Кооперативного. Ведь именно там находится офис предприятия «Минсктранс». Пробуем дозвониться и узнать, когда же наконец решится смердящий вопрос.  

«Нужен официальный запрос». Что говорят в «Минсктранс» об отсутствии туалетов для водителей на конечной?-1

– Есть переписка с «Минсктрансом», письмо, например, от 26.07.2021 года, там на разворотном кольце нет санузла. Водители автобусов и маршруток ходят в кустики на травку возле участков. Жители жалуются на запах, дети смотрят на неодетых мужчин. Они писали в «Минсктранс», обращались в Администрацию Фрунзенского района. Хотели бы по этому поводу комментарий.  

Елена Громыко, пресс-секретарь «Минсктранс»:  
Ясно, для этого надо согласование генерального директора и кого он уполномочит отвечать из отдела перевозок, поэтому нужен официальный запрос.  
– Мы рядом с вами, как раз едем от этого транспортного кольца.  
– Нет, генеральный директор уехал. Я никак не могу сама назначить, кто будет отвечать за это.  
– Связаться с ним нельзя?  
– Связаться, может, и можно, но если человек уехал и занят. Когда он будет на предприятии, тогда я могу к нему подойти.  
– Но он же не в отпуске? У него рабочий день?  
– Нет, у него рабочий день. Просто не на предприятии.  
– Я поняла, спасибо.

«Нужен официальный запрос». Что говорят в «Минсктранс» об отсутствии туалетов для водителей на конечной?-4

Как однажды отметил основатель Всемирной туалетной организации (есть и такая) Джек Сим, «право на туалет является одним из самых базовых прав человека, пожалуй, даже более важным, чем право на свободу слова». Чем закончится эта история – вопрос с душком. Свой взгляд на происходящее есть у местных властей. И его обещали обозначить в ближайшее время. А пока Анастасия Зеленко и ее соседи решили обратиться в Администрацию Президента в надежде почувствовать себя человеком в цивилизованных условиях.  

«Хуже, чем на помойке». Местные жители жалуются на то, что водители на конечной ходят в туалет прямо на улице – подробнее здесь.  

# Социальная инфраструктура # общество # Елена Громыко # Вероника Кудринецкая # Сергей Шуманский # Фотофакт

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