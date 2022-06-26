«Нужен официальный запрос». Что говорят в «Минсктранс» об отсутствии туалетов для водителей на конечной?

Проект «Решение есть» на СТВ. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть. Предписание установить в этом месте санузел датируется концом марта 2022 года. Уже заканчивается июнь, но никто из исполнителей не торопится обустраивать здесь блага цивилизации. А все потому что вряд ли ароматы с переулка Масюковщина долетают до переулка Кооперативного. Ведь именно там находится офис предприятия «Минсктранс». Пробуем дозвониться и узнать, когда же наконец решится смердящий вопрос.

– Есть переписка с «Минсктрансом», письмо, например, от 26.07.2021 года, там на разворотном кольце нет санузла. Водители автобусов и маршруток ходят в кустики на травку возле участков. Жители жалуются на запах, дети смотрят на неодетых мужчин. Они писали в «Минсктранс», обращались в Администрацию Фрунзенского района. Хотели бы по этому поводу комментарий. Елена Громыко, пресс-секретарь «Минсктранс»:

Ясно, для этого надо согласование генерального директора и кого он уполномочит отвечать из отдела перевозок, поэтому нужен официальный запрос.

– Мы рядом с вами, как раз едем от этого транспортного кольца.

– Нет, генеральный директор уехал. Я никак не могу сама назначить, кто будет отвечать за это.

– Связаться с ним нельзя?

– Связаться, может, и можно, но если человек уехал и занят. Когда он будет на предприятии, тогда я могу к нему подойти.

– Но он же не в отпуске? У него рабочий день?

– Нет, у него рабочий день. Просто не на предприятии.

– Я поняла, спасибо.