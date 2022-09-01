Животные, садовый инвентарь, велосипед. Как правильно перевозить багаж в транспорте?

Ручная кладь, любимый домашний питомец, велосипед, коляска малыша и многое другое. С чем только не ездят минчане в городском наземном транспорте. Нередко это доставляет дискомфорт другим пассажирам и влечет негативные последствия. Как правильно перевозить багаж, детей и живность в общественном транспорте?

Елизавета Лазаревич:

В июне мы с моим псом Тофиком, это шпиц померанский, просто очень большой и толстый, решили поехать в Москву. Ехали мы на поезде «Ласточка», и все, что от меня было нужно для перевозки собаки в поезде, – это выбрать специальный вагон, где разрешен провоз животных, иметь с собой переноску. Какая переноска, разницы не имело. И его ветеринарный паспорт, где было отмечено, что животное клинически здорово и где были отмечены все прививки, таблетки, которые он пил, на протяжении года.

Елена Громыко, пресс-секретарь ГП «Минсктранс»:

Правилами автомобильных перевозок и правилами перевозок пассажиров городским электрическим транспортом регламентированы основные моменты перевозки багажа. Багажом называется все, что пассажир везет с собой. Если сумма измерений по длине, ширине и высоте составляет до 121 сантиметра, для длинномерных предметов – до 151 сантиметра, это является ручной кладью, которую можно везти бесплатно.

Бесплатному провозу также подлежат предметы, средства реабилитации для инвалидов, музыкальный инструмент в футляре, лыжи, клюшки, удочки, мелкий садовый инвентарь, велосипед в разобранном виде. А вот не разбирая получится провезти только детский велосипед, санки и коляску ребенка. Елена Громыко:

Если инвалида по зрению сопровождает специально обученная собака-проводник, она также может бесплатно сопровождать своего хозяина, только должна находиться в наморднике и на коротком поводке. Что касается остальных питомцев, мелких домашних животных можно брать с собой в дорогу в счет разрешенных к перевозке ручной клади бесплатно либо платно, в зависимости от общего числа и мерности мест.

То есть собак, кошек, других мелких животных, а также птиц разрешено перевозить в городском пассажирском транспорте в клетках, ящиках, мешках или сумках с водонепроницаемым адсорбирующим дном. Единственное условие – пассажир несет полную ответственность за соблюдение мер безопасности и санитарных норм. Елена Громыко:

Самое важно – не забываем о том, что нельзя создавать препятствие для передвижения пассажиров по салону транспортного средства, расположив багаж в проходах и на площадках у дверей, а также размещать ручную кладь на сиденьях. Пассажир несет ответственность за причинение материального ущерба перевозчику или другим пассажирам в соответствии с законодательством.