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Какая температура должна быть в салоне автобуса и когда включают кондиционеры?

16 июля 2021 17:30
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Новости Беларуси. Из-за устойчивой жаркой погоды в минских автобусах и троллейбусах чаще стали включать кондиционеры, сообщили в программе «Столичные подробности».

Какая температура должна быть в салоне автобуса и когда включают кондиционеры?-1

Они работают в автоматическом режиме. Как только температура за окном поднимается до 20 °C и выше, кондиционеры начинают регулировать микроклимат в салоне транспорта. Для комфорта пассажиров в салоне температура не должна превышать 25 °C. Однако для эффективной работы систем охлаждения в общественном транспорте необходимо закрывать форточки и люки. В каждом салоне есть наклейки и дублирующая на мониторах информация о включении кондиционеров, об этом же уведомляет и водитель через громкоговоритель.

Какая температура должна быть в салоне автобуса и когда включают кондиционеры?-4

Елена Громыко, официальный представитель «Минсктранса»:
Не весь подвижной состав на сегодня оснащен системами кондиционирования пассажирского салона, но у нас активными темпами идет обновление подвижного состава. С начала этого года мы получили более 320 единиц новой техники производства «Белкоммунмаш» и Минского автомобильного завода. Вся новая полученная техника оснащена системами кондиционирования как водительской кабины, так и пассажирского салона.

Всего в столице насчитывается более 700 единиц автобусов, троллейбусов и электробусов, оснащенных системами кондиционирования. Это почти половина от общего количества городского транспорта.

# Общественный транспорт # общество # Елена Громыко # Фотофакт

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