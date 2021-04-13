Современный дизайн и двигатель экологического класса. Показываем белорусский автобус третьего поколения

Из точки А в точку Б с дополнительным комфортом. Курсировать по улицам столицы недавно отправилась новая партия общественного транспорта. Автобусы третьего поколения МАЗ-303 полностью низкопольные с оптимальными для Минска размерами: 12,5 м в длину, 3 м в ширину и высоту. Прокатиться с ветерком за один маршрут могут 110 человек. Сидячих мест предусмотрено 26.

Елена Громыко, пресс-секретарь ГП «Минсктранс»: При обновлении подвижного состава особое внимание уделяется повышению качества и безопасности регулярных пассажирских перевозок. Поэтому нашим предприятием приобретается современный экологичный и удобный транспорт. С начала этого года предприятием получено более ста автобусов различных моделей: 7 новых электробусов и более 25 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Самой последней новинкой для нашего предприятия стали автобусы третьего поколения модели МАЗ-303. Этот автобус отличается современным дизайном, двигатель экологического класса Евро-5. В этом автобусе снижен уровень шума и вибрации при движении.

В салоне работает пять отопителей и кондиционер. Поездка с приятным климатом гарантирована. Внутри оборудована и зона для людей с ограниченными возможностями, имеются и места для колясок. Кабина водителя тоже претерпела обновление. Крутить баранку стало еще удобнее.