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Современный дизайн и двигатель экологического класса. Показываем белорусский автобус третьего поколения

13 апреля 2021 09:37
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Из точки А в точку Б с дополнительным комфортом. Курсировать по улицам столицы недавно отправилась новая партия общественного транспорта. Автобусы третьего поколения МАЗ-303 полностью низкопольные с оптимальными для Минска размерами: 12,5 м в длину, 3 м в ширину и высоту. Прокатиться с ветерком за один маршрут могут 110 человек. Сидячих мест предусмотрено 26.   

Современный дизайн и двигатель экологического класса. Показываем белорусский автобус третьего поколения -1

Елена Громыко, пресс-секретарь ГП «Минсктранс»:
При обновлении подвижного состава особое внимание уделяется повышению качества и безопасности регулярных пассажирских перевозок. Поэтому нашим предприятием приобретается современный экологичный и удобный транспорт. С начала этого года предприятием получено более ста автобусов различных моделей: 7 новых электробусов и более 25 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.  

Современный дизайн и двигатель экологического класса. Показываем белорусский автобус третьего поколения -4

Самой последней новинкой для нашего предприятия стали автобусы третьего поколения модели МАЗ-303. Этот автобус отличается современным дизайном, двигатель экологического класса Евро-5. В этом автобусе снижен уровень шума и вибрации при движении.   

В салоне работает пять отопителей и кондиционер. Поездка с приятным климатом гарантирована. Внутри оборудована и зона для людей с ограниченными возможностями, имеются и места для колясок. Кабина водителя тоже претерпела обновление. Крутить баранку стало еще удобнее.   

Современный дизайн и двигатель экологического класса. Показываем белорусский автобус третьего поколения -7

Владимир Шеменков, водитель автобуса филиала «Транспортный парк № 1»:  
Приборная панель намного удобнее получается. В кресле водителя достаточно много регулировок. Удобнее ездить, удобнее сидеть. Зеркала очень хорошо продуманы, по-новому вставили. Вообще великолепно!   

Современный дизайн и двигатель экологического класса. Показываем белорусский автобус третьего поколения -10

Новые модели могут похвастаться и выдвижной платформой с электроприводом. Вот мы и подошли к главной технической фишке USB-портам для зарядки смартфонов. 

Современный дизайн и двигатель экологического класса. Показываем белорусский автобус третьего поколения -13

Пассажиры:   
Когда заходишь в такой транспорт, сразу настроение поднимается. Веселый цвет, чисто и аккуратно.  

Сидения новые, подсветка.   

Современный дизайн и двигатель экологического класса. Показываем белорусский автобус третьего поколения -16

Водитель сказал, что кабина удобная. Все великолепно!  

# Общественный транспорт # общество # Елена Громыко # Мария Кронда # Фотофакт # транспорт

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