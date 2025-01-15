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Трамваи новейшего поколения скоро запустят в Минске! Показываем, что изменилось внутри

15 января 2025 08:54
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Трамваи новейшего поколения скоро запустят в Минске! Показываем, что изменилось внутри-1

Алина Трус, корреспондент:
Я нахожусь в новейшем трамвае. Это низкопольная модель. Сейчас улучшенные вагоны проходят обкатку, но совсем скоро их оценят и все жители столицы.

Трамваи новейшего поколения скоро запустят в Минске! Показываем, что изменилось внутри-3

В сравнении с привычным трамваем, новинки гораздо просторнее. Посадочных мест стало 40 вместо 30, увеличилась и общая вместимость. Среди преимуществ – современный дизайн. О первых впечатлениях пассажиров говорить еще рано, а вот водители уже осваиваются на новых местах и тестируют оборудование.

Трамваи новейшего поколения скоро запустят в Минске! Показываем, что изменилось внутри-5

Елена Громыко, пресс-секретарь ГМ «Минсктранс»:
Трамвай модели Т811 значительно отличается от своих предшественников. Салон трамвая полностью низкопольный, что улучшает посадку и высадку пассажиров и, соответственно, удобен и маломобильным гражданам. При открытии и закрытии дверей включается подсветка. Дополнительно в трамваях данной модели установлен автономный ход, что позволяет ему проехать один километр без токоприемников, на батарее аккумуляторов. Это позволит объехать, в случае обесточенного тока, и не создавать заторов на дороге.

Подробности в видео. 

# Транспорт Беларуси # Елена Громыко

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